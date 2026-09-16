John Stegeman est profondément impressionné par Julian Brandt, comme l’a déclaré l’entraîneur de Willem II dans un entretien accordé à Voetbal International après la rencontre face à l’Ajax (défaite 5-1).

L’Ajax et Willem II se sont affrontés mardi soir à la Johan Cruijff ArenA. L’Ajax menait 2-0 peu avant la pause et a encore accentué son avantage en seconde période.

Alors que le score était de 4-0, les visiteurs ont réduit l’écart, mais Kasper Dolberg a eu le dernier mot : le Danois a inscrit le but du 5-1.

Après la rencontre, Stegeman s’est exprimé avec VI. Le journaliste Kalumn van Oudheusden a demandé au technicien comment on peut se préparer à des joueurs comme Brandt.

« Le mieux possible, mais il montre parfois du génie. Et c’est très bien aussi. C’est comme ça. Je pense que c’est un très bon joueur et ils en ont d’autres », conclut Stegeman.

Stegeman affirme ensuite que l’Ajax a mérité sa victoire à l’ArenA, mais il regrette tout de même les occasions manquées par son équipe. « Il faut avoir un peu de réussite, bien sûr que l’Ajax a mérité sa victoire, mais nous avons aussi laissé passer des possibilités de leur faire mal, surtout au début. »