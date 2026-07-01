Johan Manzambi, ailier gauche estimé à 50 millions d’euros, est sur le point de s’engager avec Newcastle United

Newcastle United a trouvé le successeur d'Anthony Gordon. D'après Fabrizio Romano et plusieurs autres sources, le club va verser au moins cinquante millions d'euros au TSG Hoffenheim pour Bazoumana Touré. Johan Manzambi, du SC Fribourg, devrait également rejoindre St. James' Park.

Âgé de vingt ans, Touré est sous contrat avec Hoffenheim jusqu’en milieu d’année 2029 ; il y joue depuis un an et demi, après avoir été recruté début 2025 pour environ dix millions d’euros en provenance du club suédois Hammarby IF.

Le jeune milieu de terrain n’a pas mis longtemps à s’adapter à la Bundesliga : en 43 matchs sous les couleurs du club allemand, il a inscrit 5 buts et délivré 15 passes décisives, dont douze rien que lors de l’exercice 2023-2024.

Ses performances lui ont valu une sélection avec la Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde. Les Éléphants ont réalisé un beau parcours, mais ils ont finalement cédé face à la Norvège, touchés par un but décisif d’Erling Braut Haaland dans les dernières minutes. Touré a totalisé quatre-vingts minutes dans la compétition.

Après Touré, Newcastle s’apprête à accueillir un autre talent de premier plan, Johan Manzambi. Le Suisse de vingt ans a déjà impressionné la saison passée, contribuant à la finale de Ligue Europa de Freiburg avec deux buts et deux passes décisives.

Sous contrat jusqu’en 2030 avec le club allemand, Manzambi devrait rapporter une somme encore indéfinie mais vraisemblablement élevée. Selon l’expert de Transfermarkt Ben Jacobs, Newcastle et Fribourg sont en négociations avancées et les Magpies se montrent confiants.

Le milieu de terrain brille cet été au Mondial avec la Suisse, où il a déjà inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Manzambi et ses coéquipiers affronteront l’Algérie vendredi matin en huitièmes de finale.

Manzambi est pressenti pour succéder à Sandro Tonali, transféré à Tottenham pour 115 millions d’euros. Après le départ de Gordon à Barcelone, qui a coûté environ 80 millions d’euros, Newcastle espère officialiser ses remplaçants sans tarder.



