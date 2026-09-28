Johan Derksen voit un international « étonnamment bon » de l’équipe des Pays-Bas : « Il prouve que Ronald Koeman a eu tort »

Johan Derksen constate que Joey Veerman retrouve clairement des couleurs sous le sélectionneur Xavi. Le milieu de terrain de 27 ans ne faisait plus partie des plans de Ronald Koeman avec l’équipe des Pays-Bas, mais il était enfin de nouveau titulaire dimanche avec les Oranje.

Après l’Euro 2024, Koeman avait décidé qu’il n’avait plus besoin de Veerman. Depuis, le milieu de terrain n’était plus entré en action, jusqu’à cette trêve internationale.

Xavi a décidé de le rappeler. Contre l’Allemagne (1-1), jeudi, Veerman est encore entré en jeu, mais dimanche contre la Serbie (victoire 1-2), il était même titulaire.

« Notre gars de Volendam, qui était terriblement en conflit avec Koeman, a maintenant joué deux fois sous Xavi et il fait aussi étonnamment bien les choses à Dortmund », lance Derksen, élogieux envers Veerman, dans son podcast Groeten uit Grolloo.

« Koeman avait des critiques envers Veerman. Il estimait qu’il ne collait pas, et j’étais plutôt d’accord avec ça. Parce que Veerman est un footballeur phénoménal, mais à la perte du ballon, il ne participe pas. Donc tu joues à dix contre onze. Koeman en était agacé. Mais il est quand même en train de prouver un peu que Koeman avait tort. »

Derksen est également positif au sujet du sélectionneur actuel. « Je suis content pour Xavi, que je considère comme un homme de football sérieux avec un grand passé, et pas comme quelqu’un d’irritant dans sa manière de se présenter. C’est un monsieur très modeste. »

« Je suis content qu’il ait bien passé ce premier week-end. Le 1-1 contre l’Allemagne était un excellent résultat. Gagner 1-2 contre la Serbie, ça aurait en fait dû faire 1-5. Mais ne chipotons pas là-dessus. L’équipe des Pays-Bas dégage de nouveau quelque chose. Ça va de mieux en mieux. »