Johan Derksen : « Triste ironie : il a inscrit 150 buts en Eredivisie, pourtant on se souviendra toujours de lui pour… »

Johan Derksen salue la carrière de Michiel Kramer. L’attaquant de 37 ans a disputé son dernier match officiel le week-end dernier et n’a pu contenir son émotion à l’issue de la rencontre.

Pour Kramer et le RKC, le rêve de promotion s’est éteint samedi soir : sur l’ensemble des deux manches, Willem II s’est montré légèrement plus fort que les Waalwijkois, et, au coup de sifflet final, l’attaquant n’a pu contenir son émotion.

« J’ai été submergé par l’émotion », a-t-il reconnu après coup. C’est fini, mec. « Et je n’ai pas honte de mes larmes, car au final, je suis extrêmement fier de mon parcours. »

« Je peux regarder en arrière sur une très belle carrière, même si j’aurais aimé la prolonger de deux semaines. Mais je ne peux qu’être fier. Fier de mes parents, de ma sœur… », a-t-il déclaré avant de fondre en larmes. « Fier de mes enfants, en fait de tous ceux qui m’ont soutenu depuis le premier jour. »

Mardi soir, Derksen a évoqué la carrière de Kramer dans l’émission Vandaag Inside. « Ce n’était pas un grand footballeur, mais c’est un homme intéressant », a déclaré De Snor. « Il n’a jamais mâché ses mots. »

« Il avait tout de même ses qualités quand il entrait en jeu, pour forcer le jeu. Il a marqué 150 (87, ndlr) buts en Eredivisie et on ne se souvient de lui que comme de l’homme qui a mangé un sandwich à la croquette », fait-il référence à cet incident lorsqu’il était joueur du Feyenoord. « C’est aussi douloureux. »

Selon René van der Gijp, Kramer n’est qu’une « version moins réussie de Wout Weghorst ». Et l’analyste d’ajouter : « N’oublions pas que nous pourrions aussi faire paraître Weghorst moins bon. Je sais qu’il n’aurait pas joué à Manchester United sans Erik ten Hag, mais il y a quand même joué. »