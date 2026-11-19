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Johan Derksen s’est expliqué auprès de RTL Boulevard sur son avenir dans Vandaag Inside. Un passage du livre Gül & Derksen avait suscité un malentendu à ce sujet.

Dans le livre, Derksen aurait dit à l’autrice Lale Gül que les hommes étaient déjà fixés sur leur avenir, mais ce n’est pas le cas.

« C’est un malentendu », a commencé Gül. « C’est ce que j’avais compris. Apparemment, ils ont discuté de certaines choses, mais ils n’ont encore rien signé. Cela reste à faire. »

Derksen confirme aussitôt les propos de Gül. « Ce n’est pas vrai. C’est une erreur dans le livre. » Se pose alors immédiatement la question de ce que Derksen sait déjà de son avenir à la télévision.

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« Je suis solidaire de John de Mol et je n’irai jamais sur une autre chaîne, parce qu’il m’a libéré de cette horrible émission de débats sur le football (Voetbal International, NDLR) », poursuit-il.

« J’en étais très heureux, donc je ne vais pas maintenant rejoindre la concurrence pour un salaire plus élevé. Je resterai chez Talpa pour mes dernières années, sinon je mettrai fin à ma carrière », conclut-il.

Le trio de Vandaag Inside a toutefois déjà discuté de l’avenir avec De Mol. « Mais aucun contrat n’a encore été signé. Je ne sais pas quand nous en saurons plus », termine Derksen.

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Vandaag Inside est diffusé tous les jours à 21 h 35 sur SBS 6. Wilfred Genee présente l’émission. René van der Gijp et Derksen sont des intervenants réguliers autour de la table.