Johan Derksen se dit « franchement stupéfait » : « Qu'est-ce qui pousse un club à le recruter ? »

Johan Derksen se montre très direct au sujet d’Andries Jonker, qui devrait bientôt être nommé nouvel entraîneur principal du MVV Maastricht. Selon lui, l’ex-sélectionneur des Oranje Leeuwinnen possède toutes les qualités nécessaires pour prendre les commandes du club limbourgeois.

« Le MVV va se qualifier pour les compétitions européennes d’ici un an », lance Derksen avec cynisme mardi dans l’émission Vandaag Inside. « Et il emmènera Kevin Hofland avec lui, qui a échoué partout. » Son voisin de table, René van der Gijp, ne peut réprimer un éclat de rire.

« Je ne lui connais aucun succès. Pourquoi un club le recrute-t-il ? » s’interroge Derksen, avant que Van der Gijp n’enfonce le clou d’un clin d’œil : « Ils se sont complètement plantés avec ces réunions. »

Derksen enfonce le clou : « Pourquoi ne pas se renseigner auprès de quelques joueuses de l’équipe féminine ? On saurait tout de suite à quoi s’attendre. » Après l’Euro de l’été dernier, des rumeurs laissaient entendre que plusieurs internationales avaient une relation professionnelle tendue avec Jonker, lequel avait déjà été informé avant la phase finale qu’il devrait quitter son poste après la compétition.

Selon le journaliste Mounir Boualin, les discussions entre Jonker et le club limbourgeois en sont actuellement à leur phase finale. L’ancien adjoint de Louis van Gaal succédera à Peter van den Berg.

Dès le début du mois, il était clair que MVV et Van den Berg se sépareraient en fin de saison, son contrat n’ayant pas été prolongé.