Johan Derksen s’inquiète ouvertement pour un titulaire indiscuté de l’équipe nationale néerlandaise : « Il enchaîne les erreurs ! »

À l’approche de la Coupe du monde 2026, la confiance envers l’équipe nationale néerlandaise est au plus bas, comme l’a souligné mercredi l’émission « Vandaag Inside ». Principal motif d’inquiétude : la liste des joueurs blessés.

Mardi soir, Justin Kluivert a certes fait son retour sur les terrains avec Bournemouth pour la première fois depuis janvier, mais Memphis Depay et Jurriën Timber ne sont toujours pas à leur meilleur niveau. Le temps presse : Ronald Koeman doit annoncer sa liste définitive dans une semaine.

À ces incertitudes s’ajoute la forme médiocre de plusieurs autres éléments en club. « Normalement, Reijnders joue les trois quarts des matchs. Mais si tout le monde est en forme, on peut donc très bien se retrouver sur la touche. Ce n’est pas si étonnant que ça, quand on joue à Manchester City », analyse René van der Gijp.

Valentijn Driessen, souvent peu optimiste, enfonce le clou : « Si on passe le deuxième tour, ce sera déjà un exploit. En additionnant tous ces facteurs, le tableau est tout simplement désespérant. Ils ne gagnent rien non plus dans leurs clubs. »

Derksen abonde dans le même sens : « Prenons par exemple ce défenseur de Liverpool (Virgil van Dijk, ndlr). Il enchaîne les erreurs ! L’âge finira par se faire sentir. Je ne suis pas sûr qu’il soit encore au niveau. »

« Je ne sais pas », coupe Van der Gijp pour défendre le joueur. Il nuance alors : « Ce ne sont pas des petits garçons. Quand on évoque Carrick, Shearer, Gerrard… Van Dijk est simplement considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de l’histoire. C’est une performance remarquable. »

Koeman annoncera son groupe de 26 joueurs le 27 mai. Les Oranje disputeront ensuite leur match d’adieu le 3 juin au stade De Kuip contre l’Algérie. Ils termineront leur préparation aux États-Unis par une rencontre amicale face à l’Ouzbékistan, avant de débuter la Coupe du monde le dimanche 14 juin contre le Japon.