Johan Derksen est très élogieux à l’égard de Mexx Meerdink et Ruben van Bommel. Les deux joueurs ont fait leurs débuts la semaine dernière avec l’équipe des Pays-Bas et ont fortement impressionné Derksen, raconte-t-il dans le podcast Groeten uit Grolloo.

Meerdink est entré en jeu jeudi contre l’Allemagne (1-1) dès la première période à la place de Brian Brobbey, blessé. Il n’a pas marqué lors de cette rencontre. Dimanche, contre la Serbie (victoire 2-1), Meerdink était titulaire pour la première fois, et il a été directement à l’origine des deux buts néerlandais.

Van Bommel a lui aussi fait ses débuts jeudi en sortant du banc. Juste avant la fin, il a délivré d’un magnifique centre la passe décisive sur le but du 1-1 inscrit par Cody Gakpo. Dimanche, ce dernier est sorti dès la première période, ce qui a permis à Van Bommel d’entrer de nouveau en jeu.

Derksen est extrêmement élogieux au sujet des deux talents. « Nous avons deux jeunes dans l’équipe qui font ça de manière fantastique… », commence De Snor.

« Ce Mexx Meerdink est d’un calme incroyable et un vrai finisseur. Il a fait en sorte que plus personne dans ce pays ne parle encore jamais de Memphis. C’est évidemment plutôt agréable. »

« Aussi pour le sélectionneur, le fait de ne plus avoir à parlementer avec cette star venue du Brésil, montée sur un piédestal, pour qu’il vienne ici. Tantôt il n’est pas en forme, tantôt il n’est qu’à moitié en forme… L’équipe des Pays-Bas a vraiment franchi un cap avec ces deux garçons. »

Cette semaine, Meerdink et Van Bommel pourraient encore avoir l’occasion de le montrer à deux reprises. Les Pays-Bas affronteront encore la Grèce (jeudi) et la Serbie (dimanche).