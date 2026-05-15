Le retour de Dick Advocaat à la tête de la sélection de Curaçao a créé une vive émotion. Dans l’émission « Vandaag Inside », Johan Derksen et Hélène Hendriks ont mené leur autocritique.

Advocaat avait initialement quitté le poste pour se consacrer à la santé de sa fille. Fred Rutten lui avait succédé, mais l’expérience a été de courte durée : cette semaine, le « Petit Général » a présenté sa démission après une période tumultueuse, marquée par la menace du sponsor principal, Corendon, de retirer son soutien.

« Fred Rutten doit être déçu », lance Thomas van Groningen, remplaçant de Wilfred Genee. « Nous avons joué un mauvais rôle dans cette affaire », reconnaît aussitôt Derksen. « Je m’en veux aussi. Nous avions de la sympathie pour Dick et nous l’avons complètement gaspillée. »

« Nous avons insisté pour que Dick revienne, laissant Fred sur le bord du terrain, sans possibilité de réagir », poursuit Derksen, avant de qualifier son compatriote de « Heintje Davids » du football, en référence à ses multiples retraites et come-backs.

« Cela a même été récompensé, mais ce n’est pas du journalisme », tranche « Le Moustachu ». Il précise que Hendriks a conseillé à Rutten de demander au comité directeur de Curaçao de réintégrer Advocaat. « Cela n’a rien à voir avec le journalisme », assène Derksen avec virulence.

Hendriks avait elle aussi envisagé ce scénario : « L’idéal aurait été que Rutten et Advocaat se qualifient ensemble pour la Coupe du monde. Mais nous devons aussi faire notre propre introspection. » René van der Gijp, lui, ne comprenait pas la campagne visant à remettre Advocaat en selle : « Quand vous avez commencé à faire ça, il n’en était pas question. »

Van Groningen réagit alors : « Ce “vous” était là et il n’est plus là maintenant », faisant référence à Genee. « Wilfred est en contact permanent avec le patron de Corendon et il fait office de chargé de relations publiques pour le club. Ce responsable voulait récupérer Advocaat, car, pour promouvoir ses voyages, Dick était plus attractif que Fred », précise Derksen. « Nous n’avons tout simplement pas bien géré cette situation », conclut Hendriks.