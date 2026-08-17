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Johan DerksenGroeten uit Grolloo
Sam Vreeswijk

Traduit par

Johan Derksen : « Je pense que le PSV est heureux de s’être débarrassé de ce pleurnichard. Il va encore avoir de gros problèmes »

Eredivisie
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J. Veerman

Johan Derksen pense que le PSV se réjouit du départ imminent de Joey Veerman au Borussia Dortmund. C’est ce qu’il a raconté lundi dans le podcast Groeten uit Grolloo.

Veerman dispose dans son contrat actuel au PSV d’une clause de vente d’environ 22 millions d’euros. Dimanche, l’Eindhovens Dagblad a indiqué que Dortmund allait lever cette option.

La visite médicale aura lieu lundi. S’il la passe avec succès, il signera un contrat jusqu’à mi-2031 en Allemagne.

« On ne peut pas dire que Joey Veerman n’est pas un bon footballeur », a déclaré Derksen lundi. « Mais je pense que Peter Bosz et le PSV sont contents d’avoir obtenu beaucoup d’argent pour lui et de se débarrasser de ce râleur. »

« Car à chaque fois qu’il est remplacé, il fait toujours la grimace. Alors, c’est le Volendamois vexé qui estime subir une grande injustice. Mais Joey Veerman doit se rendre compte qu’il n’est pas le professionnel idéal. »

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« Il est vraiment très bon avec le ballon, mais à la perte de balle, l’équipe joue toujours à dix. Et ça, dans le football moderne, ce n’est pas possible, sinon on se fait massacrer. Il veut un rôle chic, et je pense qu’il risque encore d’être surpris, au Borussia Dortmund, par le rythme et la discipline en Bundesliga. »

« Je pense qu’il va y rencontrer de gros problèmes et qu’il sera aussi régulièrement remplacé. Et alors, nous ferons de nouveau connaissance avec un Joey Veerman déçu et en colère », conclut De Snor.

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