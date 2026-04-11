Johan Derksen doute ouvertement des chances des Pays-Bas au prochain Mondial. Cette semaine, l’économiste allemand Joachim Klement a dévoilé une projection statistique donnant les Oranje vainqueurs cet été ; une prévision que Derksen balaye d’un revers de main.

Klement avait déjà correctement prédit les vainqueurs des trois dernières Coupes du monde (2014, 2018, 2022), et il estime cette fois que les Pays-Bas l’emporteront.

Cette prévision a été discutée dans l’émission Vandaag Inside. « Il s’y est pris de manière assez intelligente », analyse l’économiste Jona van Loenen. « Il examine la taille de l’économie, le classement mondial de la FIFA et la valeur des joueurs. »

« Il prend aussi en compte la taille de la population et le facteur chance. Il intègre donc de très nombreux paramètres dans son modèle, puis il lance une sorte de simulation. »

« Il répète cette opération des milliers de fois, et ce sont les Pays-Bas qui ressortent le plus souvent. Espérons donc qu’il ait raison. »

René van der Gijp anticipe une concurrence féroce, principalement de la part de trois sélections : « Les effectifs les plus onéreux sont sans doute l’Espagne, la France et l’Angleterre. »

Derksen, lui, est bien moins optimiste : « Franchement, je n’y crois pas une seconde. Nous avons tout simplement une équipe médiocre. »