Johan Derksen a exprimé son désaccord concernant le transfert de Sean Steur à Newcastle United. Il l’a fait savoir mardi soir lors de l’émission « Vandaag Inside ».

Le jeune défenseur de 18 ans, qui a disputé 26 matchs officiels avec l’équipe première, a permis à l’Ajax d’engranger pas moins de 27 millions d’euros.

Le jeune talent originaire de Volendam a paraphé la semaine dernière un contrat de cinq saisons avec les Magpies. Incompréhensible, juge Derksen, toujours prompt à critiquer. « Le père de Steur a terriblement surestimé son fils. »

« Je pense que ce garçon n’est absolument pas au niveau physiquement pour la première division anglaise. Il n’est pas encore prêt pour ça. »

« Mais dès qu’il y a de l’argent à gagner, ils sont tellement avides qu’ils jettent ce garçon dans la fosse aux lions. Eh bien, je pense qu’il va se faire malmener en Angleterre ! »

Valentijn Driessen abonde dans ce sens : « Les gens de Volendam ne pensent qu’à l’argent. C’est regrettable… »

Derksen aurait préféré que Steur poursuive son apprentissage aux Pays-Bas. « Il possède de réelles qualités, mais c’est le genre de joueur qui aurait gagné à rester deux ans de plus à l’Ajax. Il aurait ainsi acquis un vrai statut et aurait même pu prétendre à l’équipe nationale. »