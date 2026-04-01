Johan Derksen fait une prédiction surprenante : « Je pense que l'équipe nationale néerlandaise... »

Johan Derksen estime qu'il est tout à fait possible que l'équipe nationale néerlandaise ne passe pas la phase de poules de la Coupe du monde. C'est ce qu'a déclaré la personnalité de la télévision mercredi soir dans l'émission « Vandaag Inside ».

« Les Pays-Bas vont-ils devenir champions du monde ? », lance le présentateur Wilfred Genee pour lancer le débat. « Qu'en pensez-vous, messieurs ? » Rutger Castricum est le premier à répondre, sur un ton cynique.

« Oui, je pense bien, non ? Quand on les a vus jouer, on ne peut que le penser. C'était l'Équateur », fait-il référence au match nul 1-1 des Oranje lors du match amical de mardi soir.

Derksen prend alors la parole. « Je ne pense pas que les Oranje passeront la phase de poules », prédit De Snor. Lors de la phase finale, l’équipe nationale néerlandaise affrontera le Japon, la Suède et la Tunisie.

« J’ai revu le match hier et j’ai trouvé ça tellement médiocre. Et quand on voit : la Tunisie, le Japon et la Suède… Le Japon et la Suède sont au top de leur forme, ce sont des équipes qui ont beaucoup de puissance et d’endurance », estime Derksen.

« La Tunisie compte aujourd’hui de nombreux joueurs évoluant à l’étranger, ce n’est donc plus une république bananière sur le plan footballistique », poursuit-il. C’est pourquoi il conclut que les Oranje auront fort à faire lors de la phase de groupes.

« Je ne suis pas sûr que cette bande de footballeurs de quartier survive à la phase de groupes. Ils ont de mauvais gardiens », analyse Derksen à propos de la sélection de Ronald Koeman. « Je trouve que Bart Verbruggen est un mauvais gardien, celui d’hier (Mark Flekken, ndlr) n’est pas terrible non plus. Robin Roefs est le meilleur, mais il était blessé. »

« Ils ont trois ou quatre attaquants, mais aucun n’est vraiment un attaquant de haut niveau. C’est un problème, vous savez ! Tous ces joueurs sont des remplaçants à l’étranger, ce ne sont pas des vedettes. Ce n’est pas pour rien que l’équipe de Micky van de Ven (Tottenham Hotspur, ndlr) est en bas du classement (17e, ndlr) en Angleterre », illustre-t-il son point de vue.

Les deux premières équipes de chaque groupe sont automatiquement qualifiées pour les huitièmes de finale, tout comme les huit meilleures troisièmes des groupes de la Coupe du monde. « C'est assez facile de se qualifier », reconnaît Derksen. « Mais ce n'est pas pour autant que c'est acquis. »