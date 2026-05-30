Johan Derksen et René van der Gijp se montrent très sceptiques quant à l’éventuelle arrivée de Míchel à l’Ajax, comme le révèle l’émission « Vandaag Inside ». Selon « De Snor », le directeur technique Jordi Cruijff est considéré comme « intouchable » et personne ne lui met la moindre bâtaille.

Bien que sa nomination ne soit pas encore officielle, l’ex-coach de Gérone occupe la première place sur la short-list pour le poste d’entraîneur de l’Ajax. Selon Mike Verweij du De Telegraaf, les discussions portent actuellement sur le salaire et la composition du staff.

Van der Gijp s’interroge : pourquoi Cruijff insiste-t-il pour recruter un technicien espagnol ? « Ne compliquez pas les choses, bon sang ! Ils vont installer quelqu’un qui vient d’être relégué en Espagne. Personne n’en veut là-bas ! »

Il évoque alors deux alternatives plus pertinentes : « Il y en a un chez Telstar et un chez NEC », faisant référence à Anthony Correia et Dick Schreuder. Le premier s’engagera avec le FC Utrecht après l’été. « Chez eux, les stades sont pleins parce qu’ils proposent un football attractif. Mais on ne les veut pas, ce serait trop simple. »

« Non, Cruijff ne les connaît pas », renchérit Derksen. « Maintenant, ils en ont un qui ne parle pas anglais, seulement espagnol. N’importe quoi, c’est complètement absurde ! C’est de la folie. Et le Conseil de surveillance échoue encore une fois, ils laissent tout passer. »

Selon Derksen, il est urgent qu’une personne ose mettre son veto, car « Jordi est à nouveau canonisé. Il peut tout décider. »