Johan Derksen estime que la nomination de Casper van Eijck au poste de conseiller constitue « la plus grande humiliation possible » pour le staff médical du Feyenoord. Il l’a affirmé lors de l’émission « Vandaag Inside ».

Cette semaine, 1908.nl a annoncé que Van Eijck (69 ans) avait été rappelé par Feyenoord pour épauler le staff médical, dans l’espoir de mettre un terme à la série de blessures.

Feyenoord est en effet confronté à une série de blessures depuis le début de la saison, avec, entre autres, Thomas Beelen, Gernot Trauner, Bart Nieuwkoop, Sem Steijn, Leo Sauer, Gijs Smal et Anel Ahmedhodzic à l’infirmerie.

Derksen s’interroge sur le choix de Feyenoord d’avoir fait appel à Van Eijck : « Casper a été appelé à la rescousse. Et c’est le pire scénario possible pour le service médical d’un club. Mais Casper a bien sûr des contacts directs avec l’hôpital. Il peut envoyer les joueurs chez les spécialistes. »

Van Eijck n’est pas un inconnu au Feyenoord : il en a déjà été le médecin du club de 2010 à 2021. Son nouveau rôle, essentiellement consultatif, ne l’amènera pas à intégrer à plein temps le staff médical ni, sans doute, à prendre place sur le banc de touche.

Dimanche, le Feyenoord se rendra sur la pelouse du NEC pour un duel direct visant la deuxième place de la VriendenLoterij Eredivisie. René van der Gijp peine à prédire l’issue de la rencontre.

« Ça peut aussi mal tourner. Je trouverais ça vraiment pénible si le score finissait à 0-1 et que les supporters du NEC étaient très déçus. C’est possible. Car je crois que le NEC pense actuellement : c’est du gâteau. Ça ne peut plus échouer. »

Derksen partage cet avis : « À Nimègue, personne ne s’attend à ce que Feyenoord gagne. Pourtant, c’est tout à fait possible, car le NEC peut perdre contre n’importe qui. Mais j’espère que ce ne sera pas le cas », conclut De Snor.