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Joey Veerman a répondu aux critiques qui estimaient qu’il ne pouvait pas s’épanouir au milieu de terrain aux côtés de Frenkie de Jong, après une prestation dominatrice des Pays-Bas. Le joueur du Borussia Dortmund a brillé aux côtés du meneur de jeu du FC Barcelone lors d’une démonstration en Ligue des nations, qui s’est soldée par une large victoire 7-0 des Pays-Bas face à la Grèce.

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Le duo du milieu fait taire les sceptiques

Les Pays-Bas ont livré une prestation implacable mercredi soir et surclassé la Grèce lors d’un match de Ligue des nations à sens unique. Veerman a été au cœur de toutes les bonnes actions des hôtes, dictant le rythme et trouvant facilement des passes à travers la défense grecque. Sa performance a apporté une réponse définitive à ceux qui doutaient de sa capacité à évoluer aux côtés de De Jong dans le onze de départ de Xavi.

Après le coup de sifflet final, le milieu de terrain de Dortmund a balayé en riant ce débat de longue date sur sa complémentarité avec le joueur de Barcelone. Ces deux joueurs créatifs avaient rarement été titularisés ensemble jusqu’ici, mais leur entente à Amsterdam a laissé penser que ces inquiétudes étaient largement infondées. « Oui, si on n’essaie jamais, on ne peut pas le savoir non plus, a déclaré Veerman à ESPN Netherlands. C’est arrivé pour la première fois aujourd’hui. Il a 29 ans et j’ai presque 28 ans. Ça a pris du temps, mais c’était bien, c’est certain. Tout le monde a toujours un avis là-dessus, mais je ne vois vraiment pas pourquoi ce ne serait pas possible. Lui aussi peut faire ces passes et nous sommes tous les deux à l’aise avec le ballon. Bien sûr qu’on peut jouer ensemble. J’ai toujours trouvé cette discussion étrange. »

Une prestation de gala à Amsterdam

Les Néerlandais ont fait preuve d’une grande efficacité dès le coup d’envoi, déployant un jeu offensif fluide que les Grecs n’ont tout simplement pas réussi à contenir. La vision du jeu de Veerman a été déterminante pour créer des espaces au profit des attaquants néerlandais, qui ont souvent exploité les brèches derrière la défense grecque. Le score a reflété l’écart de niveau entre les deux équipes, qui a mis les visiteurs en difficulté pendant les quatre-vingt-dix minutes.

Revenant sur cette victoire, Veerman a reconnu que son équipe avait atteint un très haut niveau en première période. « Une prestation de gala ? Je pense que nous avons très bien joué au football en première mi-temps. On peut donc dire ça, oui. Beaucoup de nos joueurs faisaient des appels dans le dos de la défense, et nous avions des joueurs capables de leur donner le ballon, qui l’ont fait. C’est très important. Je pense que nous avons marqué quelques très beaux buts. Et nous prenons du plaisir quand nous sommes sur le terrain. C’est tout simplement important. »

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Du respect pour l’adversaire

Malgré l’ampleur du résultat, Veerman s’est gardé de minimiser la qualité de l’équipe grecque, qui avait déjà posé des problèmes à l’élite européenne. Il a souligné que les Pays-Bas avaient tiré les leçons de leurs erreurs passées et étaient cette fois pleinement préparés à relever le défi. L’accent restait mis sur leur propre prestation, plutôt que sur une supposée faiblesse de leur adversaire dans ce match de Ligue des nations.

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« Non, ce n’était pas dû à l’adversaire, a insisté le milieu de terrain. La dernière fois, les Grecs nous avaient surclassés, et ils ont gagné et fait match nul contre l’Allemagne. Ils ont obtenu de bons résultats, mais nous étions la meilleure équipe aujourd’hui. »

La revanche et la route vers Berlin

L’attention se tourne désormais vers un choc majeur contre l’Allemagne lundi. Pour Veerman, ce déplacement à Berlin revêt une importance personnelle, compte tenu de son expérience difficile lors de l’Euro 2024, lorsqu’il avait été remplacé tôt dans le match contre l’Autriche, dans cette même ville. Le meneur de jeu assure toutefois que ces souvenirs n’influent ni sur son état d’esprit actuel ni sur ses attentes pour ce match à fort enjeu.

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« Est-ce qu’on va recommencer lundi ? Je l’espère. Ce serait bien, oui, pour moi aussi personnellement. Je retrouverai alors certains de mes coéquipiers. Et nous voulons nous mesurer à ce genre d’adversaires. Oui, ce sera à Berlin. C’est un beau stade. Est-ce que des souvenirs vont ressurgir ? Non, certainement pas. J’ai réussi à tourner la page de cet Euro. Vous avez pu le voir aujourd’hui. »