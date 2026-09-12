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Sam Vreeswijk

Traduit par

Joey Veerman et le Borussia Dortmund décrochent une victoire facile, notamment grâce à une superbe retournée acrobatique de Felix Nmecha

Borussia Dortmund vs Paderborn
Borussia Dortmund
Paderborn
Bundesliga
J. Veerman
S. Guirassy
F. Silva
F. Nmecha

Le Borussia Dortmund a également remporté, samedi après-midi, son troisième match de cette saison de Bundesliga. À domicile, l’équipe entraînée par Niko Kovac s’est imposée 3-0 face au SC Paderborn 07, fraîchement promu, grâce à des buts de l’ancien joueur du PSV Fábio Silva et de Felix Nmecha (deux fois).

Joey Veerman était titulaire du côté de Dortmund. Pour le milieu néerlandais, il s’agissait de sa première titularisation en Bundesliga, après avoir récemment déjà débuté contre le HEBC Hambourg (Coupe d’Allemagne) et Villarreal (Ligue des champions).

Dès la cinquième minute, l’équipe à domicile a ouvert le score. Fábio Silva a été lancé en profondeur, a contourné le gardien Nahuel Noll et a glissé le ballon au fond des filets pour le 1-0.

Par l’intermédiaire de Veerman (arrêt de Noll) et de Jobe Bellingham (juste à côté), Dortmund s’est ensuite rapproché du deuxième but, tandis que Laurin Curda a frappé le ballon avec puissance dans le petit filet extérieur pour Paderborn.

Vers la fin de la première période, Serhou Guirassy a semblé marquer à deux reprises : d’abord d’un petit lob, puis peu après de la tête. Les deux buts ont toutefois été refusés pour hors-jeu.

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En seconde période aussi, Dortmund a dominé les débats. Ethan Nwaneri, Bellingham et Guirassy n’ont pas réussi à faire le break, mais Paderborn a peu proposé de l’autre côté du terrain.

Entré en jeu, Nmecha a finalement porté le score à 2-0 à dix minutes de la fin, après un joli crochet et une frappe dans le petit filet opposé. Quelques minutes plus tard, Marcel Sabitzer a touché la barre. Mais le 3-0 est tout de même tombé : d’un spectaculaire retourné acrobatique, Nmecha a fixé le score final à 3-0.

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