Joey Veerman adresse un immense compliment à un coéquipier des Pays-Bas : « Il est tout simplement le meilleur dans ce domaine »

Joey Veerman s’est exprimé auprès de Noa Vahle de Vandaag Inside après Serbie - Pays-Bas. Il y a encensé un coéquipier en sélection néerlandaise pour ses excellentes qualités.

Vahle se demandait ce que cela faisait de pouvoir rejouer avec son ancien coéquipier au PSV Guus Til, après le départ du natif de Volendam vers le Borussia Dortmund l’été dernier.

« J’ai sauté de joie quand il a été appelé. Je pense de toute façon que nous avons une équipe très sympa, dont les joueurs s’entendent aussi très bien entre eux. Je pense que cela se voit aussi sur le terrain », a répondu le milieu de terrain de 27 ans.

Vahle a ensuite souligné le lien fort entre Til et Veerman sur le terrain. « C’est quelqu’un qui a un très bon sens de la profondeur. Pour moi, c’est évidemment formidable. »

« Si j’ai le ballon sans être pressé, alors il y a toujours quelqu’un qui part en profondeur. Il est le meilleur dans ce domaine », a complimenté Veerman à propos de Til, qui est entré à la 67e minute à la place de Ryan Gravenberch.

Quelques minutes à peine après son entrée en jeu, Til s’est immédiatement montré important. Sur le but de la victoire de Mexx Meerdink, le joueur du PSV a en effet délivré la passe décisive.

Le milieu offensif, qui peut aussi évoluer en pointe, a remis le ballon en une touche à l’attaquant de l’AZ, qui l’a emmené avant de le glisser dans le petit filet opposé pour faire 1-2. Les deux buts de Meerdink se sont finalement révélés suffisants pour offrir la victoire aux Pays-Bas contre la Serbie en Ligue des nations.