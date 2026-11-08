Joey Kooij sacrifie sans ménagement un homme juste après FC Twente-Ajax

Joey Kooij en veut à la VAR après FC Twente-Ajax (2-2), rapporte Mike Verweij. Selon le journaliste de De Telegraaf qui suit l’Ajax, l’arbitre est entré dans son vestiaire en jurant.

Pendant 70 minutes, Kooij a dirigé sans encombre la rencontre entre le FC Twente et l’Ajax, avant que tout ne se complique. Alors que le score était de 1-2, Wout Weghorst a touché le ballon de la main dans la surface de Twente.

Kooij n’a d’abord pas sifflé, mais Dennis Higler, à la VAR, lui a demandé d’aller voir les images. Pour ce faire, il a arrêté le jeu à un moment mal choisi : juste au moment où Sofyan Amrabat perdait le ballon dans sa propre surface.

Kooij a finalement maintenu sa décision : pas de penalty pour l’Ajax. Les deux équipes étaient furieuses. Puis, dans le temps additionnel, Ramiz Zerrouki a été brièvement retenu par Lucas Rosa sur un corner. Il est tombé, mais Kooij n’a de nouveau pas sifflé.

Higler est intervenu une nouvelle fois, et Kooij est retourné au bord du terrain pour regarder les images. Cette fois, il a suivi l’avis de la VAR et accordé un penalty à Twente. Wout Weghorst a marqué, fixant le score final à 2-2.

Après le match, Kooij n’était pas satisfait de sa collaboration avec la VAR. « Scène étonnante dans les couloirs de De Grolsch Veste : en entrant dans son vestiaire, Joey Kooij lance “VAR de merde !”. Dennis Higler peut prendre ça pour lui », a rapporté Verweij.