Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1085705677.jpgANP
Bart DHanis
Traduit par

Joey Kooij sacrifie sans ménagement un homme juste après FC Twente-Ajax

Joey Kooij en veut à la VAR après FC Twente-Ajax (2-2), rapporte Mike Verweij. Selon le journaliste de De Telegraaf qui suit l’Ajax, l’arbitre est entré dans son vestiaire en jurant.

Pendant 70 minutes, Kooij a dirigé sans encombre la rencontre entre le FC Twente et l’Ajax, avant que tout ne se complique. Alors que le score était de 1-2, Wout Weghorst a touché le ballon de la main dans la surface de Twente.

Kooij n’a d’abord pas sifflé, mais Dennis Higler, à la VAR, lui a demandé d’aller voir les images. Pour ce faire, il a arrêté le jeu à un moment mal choisi : juste au moment où Sofyan Amrabat perdait le ballon dans sa propre surface.

Kooij a finalement maintenu sa décision : pas de penalty pour l’Ajax. Les deux équipes étaient furieuses. Puis, dans le temps additionnel, Ramiz Zerrouki a été brièvement retenu par Lucas Rosa sur un corner. Il est tombé, mais Kooij n’a de nouveau pas sifflé.

Higler est intervenu une nouvelle fois, et Kooij est retourné au bord du terrain pour regarder les images. Cette fois, il a suivi l’avis de la VAR et accordé un penalty à Twente. Wout Weghorst a marqué, fixant le score final à 2-2.

Après le match, Kooij n’était pas satisfait de sa collaboration avec la VAR. « Scène étonnante dans les couloirs de De Grolsch Veste : en entrant dans son vestiaire, Joey Kooij lance “VAR de merde !”. Dennis Higler peut prendre ça pour lui », a rapporté Verweij.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google