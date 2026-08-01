Joël Veltman très clair sur un retour à l’Ajax : « J’ai parlé à Jordi Cruijff et… »

Joël Veltman (34 ans) s’entraîne depuis des semaines à De Toekomst, mais cela ne signifie pas automatiquement qu’il fera son retour à l’Ajax. Dans un entretien accordé à ESPN, le latéral droit libre de tout contrat s’est exprimé sur ses projets pour l’avenir.

Lors des six dernières saisons, Veltman a évolué à Brighton & Hove Albion, où il a longtemps été un élément important en Premier League. Cet été, son contrat n’a pas été prolongé, ce qui lui permet désormais d’être libre de tout engagement. Actuellement, Veltman entretient sa condition physique et participe depuis plusieurs semaines aux entraînements collectifs de Jong Ajax.

Comme Veltman est présent tous les jours à Amsterdam, il a aussi déjà parlé avec le directeur technique Jordi Cruijff, même si c’était très bref. « Est-ce que j’ai déjà eu une discussion avec Jordi Cruijff ? Oui, mais c’était bonjour et au revoir », explique Veltman.

« Je l’ai croisé à De Toekomst, il était pris par des réunions et moi je montais justement déjeuner. Donc c’était très court. L’homme est occupé en ce moment, je le comprends aussi, et pour le reste je poursuis simplement mes entraînements et je verrai bien ce qui se présente à moi. »

Un retour à l’Ajax n’est donc actuellement pas du tout réaliste. Veltman garde par ailleurs toutes les options ouvertes. « En réalité, rien n’a vraiment été évoqué avec l’Ajax, donc à l’heure actuelle un retour n’est certainement pas d’actualité. Mais je n’exclus rien, pas non plus d’autres clubs aux Pays-Bas. Si le projet me convient, je saisirai cette opportunité à deux mains. »

Feyenoord et le PSV font-ils donc aussi partie des possibilités ? « Pour le moment, je ne regarde pas ça », répond Veltman en riant. « Ce n’est pas d’actualité pour l’instant, donc je pourrais bien dire toutes sortes de choses là-dessus… Pour le moment, je m’entraîne tranquillement, je reste en forme et si un club se présente avec un beau projet, j’irai là-bas. »

Veltman est passé par le centre de formation de l’Ajax et a finalement disputé 246 matches avec l’équipe première. Avec le club amstellodamois, il a été sacré champion des Pays-Bas à trois reprises et a remporté une fois la coupe. Après un passage à Brighton, pour lequel il a encore disputé 28 matches la saison dernière, il est désormais à la recherche d’un nouveau défi.