Joël Veltman semble devoir poursuivre sa carrière à West Ham United. C’est ce qu’annonce Voetbal International. Le défenseur de 34 ans était libre de tout contrat ces dernières semaines, après son départ de Brighton & Hove Albion.

Veltman se rapproche désormais d’un accord avec le club londonien. Il a déjà passé sa visite médicale, mais il reste encore à trouver un terrain d’entente sur les derniers détails. Il signera ensuite son contrat.

West Ham a terminé la saison dernière à la dix-huitième place de Premier League. Cela signifie que le club évoluera en Championship la saison prochaine pour la première fois depuis 2011/12.

Lors des six dernières saisons, Veltman a évolué à Brighton & Hove Albion, qui l’avait recruté à l’Ajax en 2020 pour un million d’euros. Depuis, il a disputé 191 matches officiels avec le club britannique.

Cet été, le contrat de Veltman n’a pas été prolongé, ce qui lui a permis de bénéficier du statut de joueur libre. Ces dernières semaines, il a pris part aux entraînements collectifs de Jong Ajax afin de garder la forme.

Des spéculations ont ainsi émergé autour d’un éventuel retour à l’Ajax. À ce sujet, Veltman avait déclaré la semaine dernière à ESPN : « En réalité, rien n’a vraiment été discuté avec l’Ajax, donc à l’heure actuelle, un retour n’est certainement pas à l’ordre du jour. Mais je n’exclus rien, pas même d’autres clubs aux Pays-Bas. Si le projet est bon, je le saisirai à deux mains. »

Selon VI, Veltman a reçu des offres du RC Strasbourg en France et du club brésilien de Botafogo. Il choisit toutefois désormais de rester plus longtemps en Angleterre, à West Ham.