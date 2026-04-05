Joël Drommel réalise une bonne saison au Sparta Rotterdam. Le gardien, prêté par le PSV, s'épanouit à nouveau à Spangen. Un retour définitif à Eindhoven semble toutefois peu probable, comme il l'a confié à ESPN après le match nul sans relief contre le NAC Breda.

Le journaliste d'ESPN Hans Kraay junior demande au gardien de but de 29 ans après le match s'il est le seul Spartan à se réjouir d'avoir gardé ses cages inviolées. « Oui, le zéro est sacré, je pense », répond le gardien avec un large sourire, avant d'ajouter qu'il a déjà réussi onze clean sheets cette saison.

« Bien sûr, on préfère aussi remporter les trois points, mais ce n’était pas vraiment possible aujourd’hui », conclut Drommel, qui estime que son équipe aurait dû se battre davantage pour la victoire. Il reste toutefois réaliste. « À 100 %, mais ce n’était tout simplement pas possible aujourd’hui. Si on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre non plus, et c’est ce qu’on a fait. »

Hans Kraay tente ensuite d’aborder rapidement l’intérêt suscité par Drommel et son retour au PSV. « Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de chances que je revienne au PSV, pour être honnête. Mais les discussions doivent encore avoir lieu. On verra bien ce qui se passera », déclare Drommel, qui précise qu’il y a bel et bien un intérêt concret.

« Il y a un club aux Pays-Bas, oui. Un club étranger s’est également manifesté. Mais ce n’est pas que je le veuille forcément », explique le gardien de Sparta. Kraay se demande alors à haute voix s’il s’agit de l’AZ. « Ce club commence-t-il par un A et finit-il par un Z ? », demande Kraay.

Drommel peut en tout cas mettre fin à cette rumeur. « Non, ce n’est pas lui », dit-il résolument.

Le gardien de but, qui mesure 1,92 mètre, est encore sous contrat jusqu'en 2027 avec le tout nouveau champion national. Le PSV l'a recruté en 2021 pour environ 3,5 millions d'euros, après quoi il a disputé 66 matchs officiels pour le club d'Eindhoven.