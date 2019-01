EXCLU GOAL - Joel Campbell : "J'étais persuadé que je pouvais bien faire avec Emery à Arsenal"

Joel Campbell, qui a quitté Arsenal pour Frosinone (Serie A) l'été dernier, s'est exprimé sur plusieurs sujets dans un entretien pour notre site.

Joel Campbell, qui a quitté Arsenal pour Frosinone (19e de Serie A) l'été dernier après une saison en prêt au Bétis Séville, s'est confié à Goal. Il revient sur son départ d'Arsenal, ses premiers mois à Frosinone, et se montre emballé par la probable arrivée de son ancien coéquipier Aaron Ramsey à la Juventus, la saison prochaine.

"En Serie A, chaque match est une bataille"

Chaque match est une bataille, chaque équipe est tellement bien organisée. Il y a peu d'espaces et c'est vraiment difficile de marquer. Tout le monde dit que le football italien est très tactique, et c'est vrai. Mais il y en a aussi d'autres, comme le football français. À mon avis, ce qui rend le football italien si unique, c'est la phase défensive. La Ligue 1 est influencée par la fraîcheur, la force et le côté athlétique des jeunes joueurs. En Espagne, ils préfèrent la technique. En Angleterre, il y a moins de tactique et plus d'intensité.

"On peut éviter la relégation"

J'ai été très bien accueilli par le club, les coéquipiers et les supporters. La Serie A est l'un des meilleurs championnats européens. La compétition est féroce et la qualité est excellente. Je suis très satisfait du choix que j'ai fait. A Frosinone, tout est très professionnel. Le club est très présent, s'occupe de tout ce dont les joueurs ont besoin. Le stade est un joyau et les supporters sont très chauds. Je dirais qu'ils se rapprochent plus des supporters sud-américain que des Anglais. Ils sont très passionnés et nous soutiennent toujours, autant dans les moments difficiles que dans les bons moments. Il y a un bon esprit sur le terrain et en dehors. C'est ce qu'il faut pour accomplir de grandes choses. Par beaucoup de gens, on est déjà considéré comme condamné, mais nous pensons pouvoir éviter la relégation. On lutte tous les jours pour ça. On a un groupe solide et la distance qui nous sépare des équipes devant nous n'est pas si grande. Il suffit de quelques victoires pour tout soit remis en question.

"Je cru que j'allais faire partie du projet d'Emery"

Pouvoir s'entraîner et jouer avec ces phénomènes était formidable. Wenger est un entraîneur plutôt discret, mais je l'aimais bien parce que c'est un homme qui laisse beaucoup de liberté à ses joueurs sur le terrain. Il croyait en ses joueurs les plus techniques. Il a essayé de les mettre dans le onze de départ. Je n'ai aucun regret car j'ai essayé de saisir les opportunités et je ne pense pas avoir mal agi quand j'ai été amené à jouer. Cet été, j'ai cru que j'allais faire partie du projet d'Emery. J'ai parlé à l'entraîneur et au club. J'étais persuadé que je pouvais bien faire dans un football technique comme celui de l'entraîneur espagnol, mais le club avait des idées différentes. Ce fut une grand expérience que je n'oublierai jamais car le football anglais est quelque chose de "gigantesque".

"Ramsey à la Juve ? Une belle opération"

Si la Juventus le signe, ils feront une belle opération parce que Ramsey est un excellent joueur et un très bon gars. C'est le prototype du joueur box-to-box. Il peut jouer dans toutes les positions du milieu de terrain. La Juventus sera plus forte avec lui.

"Ronaldo est un joueur unique"

Je pense qu'ils ont peu de rivaux en Italie, car c'est une équipe très forte avec un onze de départ performant. Mais ils ont aussi des remplaçants qui seraient titulaires dans beaucoup de grandes équipes. Ils ont aussi Ronaldo qui est un joueur unique. Si vous l'ajoutez lui, comme Messi, vous permettez forcément à votre équipe d'être plus forte, et vous devenez automatiquement l'un des favoris pour la victoire finale en Ligue des champions.