Joe Hart brise le silence après la condamnation de City : ce qu'a dit Khaldoon Al Mubarak suffit

Joe Hart, ancien gardien de but de Manchester City, a défendu son club face à l'affaire des infractions financières, en affirmant sa confiance en Khaldoon Al Mubarak, président du conseil d'administration du club, et en ses déclarations dans lesquelles il maintient l'innocence de City vis-à-vis des accusations portées contre lui.

Manchester City a été reconnu coupable d'avoir commis la majorité des 115 infractions financières que lui a imputées la Premier League, tandis que le club se prépare à faire appel du verdict.

Al Mubarak avait affirmé sa volonté de « prouver l'innocence du club », soulignant que les procédures judiciaires « avaient encore un long chemin à parcourir ».

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Hart, qui a disputé 348 matches avec Manchester City toutes compétitions confondues entre 2006 et 2016, a déclaré, lors de son passage dans l'émission « The Monday Night Club » sur la radio « BBC Radio 5 Live » : « Khaldoon a dirigé le club avec brio, c'est une personne en qui on peut avoir confiance. »

Il a ajouté : « J'ai écouté tout le monde s'engouffrer dans chaque trou, chaque tunnel et chaque débat possible. Honnêtement, je n'ai aucune raison de ne pas faire confiance à Khaldoon. Ce qu'il a dit me suffit. »

Et de poursuivre : « J'ai aimé la façon dont il s'est exprimé, et j'ai aimé le message, parce qu'il émanait d'une personne qui se soucie du club. »

Durant son passage à Manchester City, Hart a été sacré champion de Premier League à deux reprises, lors des saisons 2011-2012 et 2013-2014, a remporté deux fois la Coupe de la Ligue en 2013-2014 et 2015-2016, en plus de la Coupe d'Angleterre lors de la saison 2010-2011.

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L'ancien gardien, âgé de 39 ans, a affirmé que l'absence de « quoi que ce soit de concret » signifiait pour lui qu'il fallait attendre les développements de l'affaire, insistant sur le fait que cela ne diminuait en rien ses réalisations passées.

Hart a déclaré : « Si la culpabilité de Manchester City est établie, ce qui, selon moi, ne se produira pas au vu de ce qu'a dit Khaldoon, alors il y aura des sujets à discuter. Mais pour l'instant, je suis très confiant et très serein. »

Il a ajouté : « Je suis extrêmement fier de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai fait avec Manchester City et de ce que nous avons réalisé en tant qu'équipe, et cela ne changera pas. Cela ne changera pas tant que vous ne me direz pas le contraire. »

Les accusations portées contre Manchester City concernent un large éventail d'infractions, notamment des allégations de gonflement des revenus de sponsoring provenant de sociétés liées au club, ainsi que d'autres paiements effectués en dehors des registres officiels afin de contourner les règles financières.

Hart a précisé qu'il n'avait pas envisagé de discuter de l'affaire avec ses anciens coéquipiers de Manchester City, parce qu'il « ne peut pas se lancer dans les probabilités et les suppositions ».

Il a conclu : « J'ai fait ce que j'avais à faire. Je disputais les matches à 11 contre 11 et je me battais sur le terrain. J'ai gagné certains matches, j'en ai perdu et j'en ai fait match nul d'autres, puis je serrais la main des adversaires et je quittais le terrain. »

Il a ajouté : « Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que nous avons fait et je sais comment cela s'est passé. Je n'ai jamais eu le sentiment que nous planifiions ou manigancions quoi que ce soit. »