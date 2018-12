Joe Gomez, le polyvalent défenseur central NxGn de Liverpool et la prunelle des yeux de Klopp

L'ancienne star de Charlton Athletic a réussi à bien se remettre de blessures graves et à devenir un joueur régulier de l'équipe de départ de Klopp.

L'impact qu'ont eu Alisson et Virgil Van Dijk sur l'ancienne défense poreuse de Liverpool n'a certainement pas été sous-estimé. La paire à 140 millions de livres sterling a été encensé par les fans et les experts, aidant les Reds à encaisser seulement six buts en Premier League cette saison.

Mais, alors que la plupart de leurs chères acquisitions ont attiré l’attention, le développement extrêmement rapide de Joe Gomez est passé presque inaperçu.

Après avoir connu un début encourageant dans sa carrière à Anfield, Gomez a été sérieusement blessé au genou quelques jours à peine après que Jürgen Klopp ait succédé à Brendan Rodgers.



Une série de complications à fait que le joueur formé à l'académie de Charlton Athletic n'a fait que trois apparitions en Coupe d'Angleterre lors de la première saison complète de Klopp, mais en 2017/18, il a réussi à s'inscrire dans les projets de son entraîneur, impressionnant principalement au poste d'arrière droit mais aussi en défense centrale, où il a vraiment gagné sa place durant la saison en cours.

Gomez, qui est maintenant un international à part entière en Angleterre, effectue en moyenne 60 passes par matches étant donné que les Reds détiennent généralement la possession du ballon tandis qu'il a de 85% de passes réussies et réalise sept passes clés, surpassant de nombreux milieux de terrain de la Premier League.



Calme, véloce et dominant dans les duels en un contre un, Gomez a été récompensé pour son début de saison mémorable par un nouveau contrat de six ans et a été dûment félicité par le patron de Liverpool, Klopp, qui a récemment précisé ce qu'il considérait être son plus grand atout.



"Sa polyvalence le rend encore plus précieux", a déclaré Klopp. "Il peut jouer dans l'axe de la défense dans presque tous les systèmes imaginables, ainsi que dans toutes les positions en défense".

"Il n’est pas exagéré de dire qu’il est déjà l’un des meilleurs défenseurs de l’Angleterre, mais si vous gardez à l’esprit qu'il est encore très jeune, les possibilités d’amélioration et de développement sont vraiment si excitantes".

"En dehors du terrain, je pense l'avoir récemment décrit comme "le plus gentil garçon de la planète" - et je le pense vraiment. Il est si humble et si bien ancré que c'est un plaisir pour moi, mon staff et les autres joueurs de travailler avec lui tous les jours à Melwood."

Les sentiments de Klopp sont partagés par l'ancien capitaine de l'Angleterre, Rio Ferdinand, qui croit que son compatriote a la mentalité - comme le montre sa capacité à se remettre de plusieurs blessures.

"Il a eu une grosse blessure lors de son premier contrat et il a montré son caractère pour revenir", a déclaré Ferdinand. "C’est sa première saison complète, et oui, il va commettre des erreurs de positionnement car c'est un jeune défenseur et les jeunes défenseurs en font, mais il n’en fait pas beaucoup".

"Les forces premières dont il dispose : sa vitesse, sa puissance, son envie, il est agressif, très calme sous la pression et excellent avec le ballon. Il joue également des deux pieds et sa vitesse pour faire des tacles, s'il fait une erreur de position, en ce moment, il a été capabe de se tirer d'affaire avec sa vitesse".

"Mais ce gamin pour moi, il est en marche pour être le meilleur défenseur que nous ayons en Angleterre. Je le vois si haut. Il est calme, il est froid et vous en avez besoin lorsque vous êtes sous pression."

Les progrès admirables de Gomez ont été réduit cette saison pour le moment en raison d'une fracture à la jambe, mais la seconde moitié de la saison pourrait le voir perdre l'étiquette de "potentiel" et se positionner comme l'un des défenseurs centraux les plus importants d'Europe, avec quelques trophées majeurs pour démarrer.