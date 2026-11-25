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Le milieu du Borussia Dortmund Jobe Bellingham a dévoilé les consignes tactiques qui ont permis à son équipe de mettre Arsenal en difficulté en Ligue des champions. Le joueur de 21 ans explique comment le staff du BVB a repéré une faiblesse physique précise dans la défense d’Arsenal pour inverser la dynamique du match à Londres.

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Dortmund réagit après la domination initiale d’Arsenal

Arsenal a dominé la première période à Londres et pris l’avantage grâce à une frappe spectaculaire de Viktor Gyokeres en début de match. Malgré des occasions suffisantes pour se mettre à l’abri avant la pause, les hôtes ne comptaient qu’un but d’avance à la mi-temps.

Le leader de la Bundesliga est revenu transformé en seconde période, adoptant une approche physique avec un marquage individuel qui lui a progressivement permis de reprendre le contrôle face à Arsenal. Maximilian Beier a récompensé ce regain de forme en inscrivant une égalisation méritée.

Dortmund est passé à quelques millimètres de la victoire lorsque Bellingham a marqué à bout portant, mais le but a été refusé pour hors-jeu. Le joueur de 21 ans et Myles Lewis-Skelly, qu’il avait ciblé, ont tous deux été remplacés peu après.

Bellingham détaille le plan du staff pour cibler Lewis-Skelly

Au micro d’Amazon Prime Video, Bellingham a salué la perspicacité du staff de Dortmund, qui avait repéré un duel aérien favorable face à Lewis-Skelly. Il a expliqué qu’affronter le joueur d’Arsenal offrait une solution plus simple pour faire remonter le ballon que de lutter contre des défenseurs plus imposants.

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« L’un des entraîneurs m’a fait remarquer que j’étais face à Myles [Lewis-Skelly], a-t-il expliqué. Sur les longs ballons, je ne veux pas dire que le duel était déséquilibré, mais je suis évidemment plus grand. Si j’avais été face à Gabriel ou Ezri [Konsa], il aurait sans doute été un peu plus difficile de gagner ces longs ballons. »

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Bellingham a ajouté que son gabarit avait aidé son équipe à desserrer l’étau : « Je pensais avoir un petit avantage en taille. J’ai réussi quelques déviations de la tête qui nous ont permis de remonter sur le terrain. »

Variété tactique et faibles marges marquent la prestation de Dortmund

Le jeu direct n’a été qu’un élément de la réaction de Dortmund, qui a associé les duels aériens à une meilleure conservation du ballon et à une organisation défensive plus rigoureuse. Bellingham a salué la capacité de son équipe à s’adapter dans toutes les phases du jeu pour décrocher un point.

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« Nous avons bien varié notre jeu, joué court, conservé le ballon et beaucoup mieux défendu lors des transitions », a déclaré le milieu de terrain.

Passé près de célébrer son retour sur le sol anglais par un but victorieux en fin de match, il a reconnu que la décision de hors-jeu était difficile à encaisser : « Je suis dégoûté. Je manque un peu de chance en ce moment. Ça aurait été bien que ça arrive aujourd’hui, de retour en Angleterre. »

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Le leader de la Bundesliga veut capitaliser sur sa résistance à Londres

Ce point précieux décroché à Londres en Ligue des champions renforce la dynamique du Borussia Dortmund en tête de la Bundesliga. Avoir résisté à une forte pression initiale et s’être adapté en cours de match face à un adversaire de premier plan donne au club allemand un schéma tactique qui a fait ses preuves.

Pour Bellingham, l’objectif est désormais de concrétiser ses bonnes prestations par des actions décisives devant le but. Après avoir vu son but à bout portant refusé pour quelques millimètres, le joueur de 21 ans espérera que la chance lui sourira pour la suite de la campagne de Dortmund.