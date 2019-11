Joao Sacramento et Nuno Santos quittent le staff technique de Lille pour rejoindre Mourinho à Tottenham

Lille a officialisé les départs à Tottenham de Joao Sacramento et Nuno Santos, deux membres du staff technique de Christophe Galtier.

Les nombreuses visites de José Mourinho à n'auront pas été sans suite.

Pour sa nouvelle expérience aux commandes de , le Special One - dont l'intronisation a été officialisée ce mercredi, au lendemain du départ de Mauricio Pochettino -, sera accompagné par Joao Sacramento et Nuno Santos, tous deux membres du staff technique de Christophe Galtier cette saison.

"Au terme de discussions entre le LOSC et le Tottenham Hotspur Football Club, un accord a été trouvé pour entériner le départ de Joao Sacramento et Nuno Santos, membres du staff technique professionnel lillois, et leur permettre de rejoindre à partir de ce mercredi le club anglais", a indiqué le club nordiste dans un communiqué officiel.



"Dans un premier temps, le LOSC fera appel à des solutions internes pour compenser ces deux départs. Prochainement, le Club annoncera une organisation définitive".



"À Joao Sacramento et Nuno Santos, le LOSC souhaite toute la réussite dans ce nouveau projet", a conlu le LOSC.