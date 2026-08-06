João Pedro salue une recrue de Chelsea : un joueur de très haut niveau

Le Brésilien João Pedro, star de Chelsea, a fait l'éloge de la nouvelle recrue du club londonien, Danny Welbeck, tout juste arrivé en provenance de Brighton, soulignant qu'il aiderait les Blues sur le terrain comme en dehors.

Chelsea a bouclé une recrue surprise en enrôlant l'ancien attaquant de l'Angleterre Welbeck au début du mois en cours après être parvenu à un accord avec Brighton.

Welbeck, qui a débuté sa carrière à Manchester United et a également évolué un temps à Arsenal, a signé un contrat de deux ans à Stamford Bridge.

Aucun des deux clubs n'a confirmé le montant du transfert, mais Chelsea aurait versé environ 7 millions de livres sterling à Brighton pour l'attaquant de 35 ans, auteur de 13 buts en Premier League la saison dernière.

Welbeck évoluait à Watford lorsque Pedro est arrivé en Angleterre en 2020, et il a continué d'aider le Brésilien lorsque tous deux étaient à Brighton.

Pedro a déclaré au site officiel de Chelsea depuis le camp d'entraînement du club avant le début de la saison : « Sur le plan personnel, Danny est quelqu'un de très important pour moi dans la vie. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le quotidien anglais « Metro » : « Quand je suis arrivé en Angleterre, je ne parlais pas anglais, mais il essayait toujours d'être à mes côtés pour me soutenir et m'aider à progresser. »

Et de poursuivre : « Ce sera la troisième fois que nous jouons ensemble, et je pense que, comme il l'a fait avec moi par le passé, il apportera son soutien à tout le monde dans l'équipe. »

Il a complété ses propos : « Danny est cet homme-là ; il est extrêmement coopératif et veut le meilleur pour tous ceux qui l'entourent et pour l'équipe. »

Il a conclu : « Tout le monde sait que c'est un joueur de très haut niveau. J'ai hâte de jouer de nouveau à ses côtés, et je pense qu'il sera un renfort précieux pour l'équipe. »