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João Pedro salue une recrue de Chelsea : un joueur de très haut niveau

Mercato
J. Pedro
D. Welbeck
Chelsea
Brésil
Angleterre

Éloges de la star brésilienne pour la nouvelle recrue de Chelsea

Le Brésilien João Pedro, star de Chelsea, a fait l'éloge de la nouvelle recrue du club londonien, Danny Welbeck, tout juste arrivé en provenance de Brighton, soulignant qu'il aiderait les Blues sur le terrain comme en dehors.

Chelsea a bouclé une recrue surprise en enrôlant l'ancien attaquant de l'Angleterre Welbeck au début du mois en cours après être parvenu à un accord avec Brighton.

Welbeck, qui a débuté sa carrière à Manchester United et a également évolué un temps à Arsenal, a signé un contrat de deux ans à Stamford Bridge.

Aucun des deux clubs n'a confirmé le montant du transfert, mais Chelsea aurait versé environ 7 millions de livres sterling à Brighton pour l'attaquant de 35 ans, auteur de 13 buts en Premier League la saison dernière.

Welbeck évoluait à Watford lorsque Pedro est arrivé en Angleterre en 2020, et il a continué d'aider le Brésilien lorsque tous deux étaient à Brighton.

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Pedro a déclaré au site officiel de Chelsea depuis le camp d'entraînement du club avant le début de la saison : « Sur le plan personnel, Danny est quelqu'un de très important pour moi dans la vie. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le quotidien anglais « Metro » : « Quand je suis arrivé en Angleterre, je ne parlais pas anglais, mais il essayait toujours d'être à mes côtés pour me soutenir et m'aider à progresser. »

Et de poursuivre : « Ce sera la troisième fois que nous jouons ensemble, et je pense que, comme il l'a fait avec moi par le passé, il apportera son soutien à tout le monde dans l'équipe. »

Il a complété ses propos : « Danny est cet homme-là ; il est extrêmement coopératif et veut le meilleur pour tous ceux qui l'entourent et pour l'équipe. » 

Il a conclu : « Tout le monde sait que c'est un joueur de très haut niveau. J'ai hâte de jouer de nouveau à ses côtés, et je pense qu'il sera un renfort précieux pour l'équipe. »

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