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L’attaquant de Chelsea Joao Pedro s’est confié sur sa remarquable transformation à Stamford Bridge, expliquant comment Xabi Alonso l’a aidé à franchir un nouveau cap en Premier League. Le Brésilien est également revenu sur sa première discussion avec Cole Palmer, destinée à éviter toute tension au sein de l’effectif de Chelsea.

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Un changement tactique sous Xabi Alonso

Chelsea récolte actuellement les fruits du plan tactique d’Alonso. Le 3-4-2-1 privilégié par l’Espagnol offre à Pedro le cadre idéal pour s’épanouir. Le Brésilien est devenu une pièce maîtresse de l’attaque de Chelsea, où il brille à la pointe d’une équipe qui paraît bien plus soudée que lors des saisons précédentes. Pedro estime que cette organisation est la principale raison de son début de saison tonitruant, qui fait de lui l’un des finisseurs les plus efficaces du championnat.

« À Chelsea, je me sens très à l’aise, a déclaré le Brésilien lors d’un entretien avec ESPN. C’est une saison différente, avec un entraîneur qui m’accorde beaucoup de confiance, et je pense que cela explique en grande partie mes performances depuis le début de la saison. »

Une complicité naissante avec Cole Palmer

Getty Images

À son arrivée de l’Amex en 2025, Pedro a tenu à parler à Palmer pour clarifier ses intentions. Certains craignaient que les deux joueurs ne se disputent les mêmes postes, mais le Brésilien s’est empressé de rassurer l’international anglais : il était là pour compléter ses qualités, et non pour lui prendre sa place.

« Je lui ai dit que je venais pour aider, que je ne voulais pas prendre sa place, rien de tout ça, a expliqué Pedro. C’est comme ça qu’est née une amitié que nous entretenons sur le terrain comme en dehors. Et je pense que ce qui m’aide beaucoup, et Morgan [Rogers] aussi maintenant, c’est que nous avons une très belle amitié sur le terrain comme en dehors ; nous plaisantons tout le temps. »

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L’attaquant compte déjà cinq buts et trois passes décisives en seulement six apparitions en Premier League. Ces chiffres soulignent son importance croissante pour Chelsea dans sa quête d’une place parmi les quatre premiers. « J’ai Cole et Morgan à mes côtés pour m’aider, pour me donner des ballons : on voit bien que le début de saison a été très bon. Je pense donc que ce sera une très bonne saison pour nous. »

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S’adapter au vestiaire de Chelsea

Arriver dans un environnement aussi exigeant que Stamford Bridge peut intimider n’importe quel joueur, mais le joueur de 25 ans attribue sa rapide adaptation à l’accueil que lui a réservé le groupe. Bien qu’il n’ait pas été retenu dans la sélection brésilienne de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026, il est resté concentré sur ses obligations en club. Il souligne que le soutien des joueurs expérimentés et des autres vedettes de l’équipe a joué un rôle clé dans son évolution en véritable numéro 9 de Premier League.

« Je pense que mon adaptation s’est bien passée parce que cela faisait un moment qu’il n’y avait pas eu de numéro 9 ici, a-t-il déclaré. Les joueurs ont été très accueillants à mon arrivée ; ils m’ont reçu à bras ouverts, voulaient m’aider et étaient prêts à le faire. Je pense que c’est pour cela que je me suis si bien adapté. »

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Une résilience forgée à Watford

Getty Images

Le parcours de Pedro jusqu’au sommet du football anglais n’a pas été sans difficultés, notamment lors de son passage à Watford. Il cite la relégation de Watford en 2022 comme un moment décisif de sa carrière. Alors que beaucoup de jeunes talents brésiliens auraient pu chercher à partir immédiatement pour rester dans un championnat de première division, Pedro a choisi de rester et de se battre en Championship. Selon lui, cette décision lui a permis de développer la force mentale nécessaire pour réussir dans un club de la stature de Chelsea.

« Je pense que le moment décisif pour ma réussite ici, c’est quand Watford est descendu en deuxième division et que je suis quand même resté. J’ai travaillé dur et prouvé que je pouvais surmonter cette épreuve, s’est-il souvenu. Parce que, souvent, nous, les joueurs brésiliens, arrivons en Europe en pensant que tout sera facile, mais parfois, ça ne se passe pas comme ça… et nous finissons par abandonner. Je pense que c’est à ce moment-là que je me suis dit : “Non, je suis venu ici et je vais réussir ici.” »