Joao Felix vise le Ballon d’Or et le sacre en Ligue des Champions

Le très prometteur milieu offensif portugais, Joao Felix, a fait part de son ambition de conquérir le Ballon d’Or un jour.

Ricardo Izecson dos Santos Leite, mieux connu sous le nom de Kaká, a eu une discussion détendue avec João Félix, le jeune prodige de l'Atlético de Madrid, sur les réseaux sociaux . Ce dernier lui a alors fait part d'une confession. Il rêve de l'imiter en devenant Ballon d'Or dans le futur.

L'ex milieu de terrain brésilien a demandé à João Félix quel était son rêve sportif et ce qu'il aimerait gagner un jour, et le Portugais lui a instantanément rétorqué : "Gagner la et le Ballon d'Or", a répondu le joueur de l'Atletico. Rien que cela ! En attendant d'accomplir ces objectifs personnels, Joao Felix peut déjà se targuer d'être le jeune joueur le plus cher de l'histoire puisqu'il a coûté 120M€ aux Matelassiers lors de la précédente intersaison.

Le prodige rojiblanco a, en outre, fait part de son admiration pour le Brésilien, en disant "tu as conquis en un an ce que d'autres tentent de faire durant toute leur carrière", a-t-il lâché, avant d'avouer : "j'avais ton poster dans ma chambre et je n'aurais jamais imaginé que je puisse te parler un jour".

Depuis qu'il a éclos au plus haut niveau, l'international lusitanien a souvent été comparé à l'ancienne star de l' . Mais, pour lui, "il n'y a qu'un seul Kaka et il n'y en aura qu'un seul Joao". "Nous nous ressemblons un peu physiquement et comme toi, je suis porté vers l'attaque. Je pense aussi que tu avais de belles capacités techniques. Mais je n'aime pas les comparaisons ", a-t-il conclu.