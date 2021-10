Joao Felix se voit à la hauteur de Haaland et de Mbappé

Joao Felix estime qu'il a le potentiel pour exploser comme Mbappé et Haaland.

Joao Felix a rejoint l'Atletico Madrid en provenance de Benfica à l'été 2019. Cela n'a pas encore très bien marché pour le Portugais au Wanda Metropolitano, mais il a toujours affiché un potentiel qui pourrait évidemment le mener très loin.

Joao Felix n'a peur de rien

Cette semaine, TNT Sports Brasil lui a demandé s'il avait les moyens de rivaliser avec des joueurs comme Kylian Mbappé et Erling Haaland pour succéder à Lionel Messi en tant que meilleur joueur du monde.

Il a souligné comment les blessures ont freiné son développement, mais a maintenu qu'il croit qu'il a ce qu'il faut.

"Je peux l'être", a-t-il répondu comme le rapporte AS lorsqu'on lui a posé la question.

"Je n'ai pas encore atteint mon meilleur niveau. Ces dernières saisons, j'ai eu plusieurs blessures et je n'ai pas connu de saison sans blessure. Mais quand cela se produira, je pense que je peux me battre pour être dans cette position."

Felix, qui n'a que 21 ans, a coûté à l'Atletico environ 120 millions d'euros il y a deux ans et a été présenté comme le remplaçant d'Antoine Griezmann.

Il a inscrit six buts et délivré une passe décisive lors de sa première saison au club, puis sept et six lors de sa deuxième.

Il n'a toujours pas marqué de but ni délivré de passe décisive depuis le début de la saison.