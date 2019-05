João Félix raconte sa rencontre avec Cristiano Ronaldo : "J'avais l'impression d'être sur la PlayStation"

Très courtisé, le phénomène de Benfica est revenu sur sa rencontre avec son idole, Cristiano Ronaldo, et a évoqué son avenir.

João Félix a crevé l'écran au en cette deuxième partie de saison. Grand artisan du titre de champion du Portugal remporté par le week-end dernier après son succès contre Santa Clara, le néo-international lusitanien a énormément fait parler de lui en Europe. Le jeune attaquant de 19 ans a connu une ascension fulgurante en quelques mois lui ayant permis d'être appelé pour la première fois en sélection nationale en mars et d'y faire la rencontre de son idole : Cristiano Ronaldo.

"Ma première sélection avec le Portugal ? Oui, ça se rapproche, je ne sais pas si c'est maintenant ou dans la prochaine étape, mais c'est proche, c'est là. Ma rencontre avec Cristiano Ronaldo ? C’était étrange, je ne l’avais jamais vu de si près en vrai, et puis, quand je suis rentré chez moi, j’en ai parlé à mes collègues et meilleurs amis, que j'avais l'impression d'être dans le mode carrière sur la «PlayStation», il ressemblait à une marionnette. C'était un rêve devenu réalité d'être dans le même vestaire que lui, mais je ne me souviens pas de ce qu'il m'a dit. C'était très bien", a expliqué João Félix dans une interview accordée à la chaîne Benfica TV.

Dans le viseur de l'ensemble des meilleurs clubs européens, João Félix dispose d'une clause libératoire à hauteur de 120 millions d'euros. Le jeune phénomène de Benfica est entre autres fortement désiré par la et , mais ces deux clubs ne veulent pas payer le montant de la clause libératoire, tandis que de son côté, Benfica semble déterminé à tout faire pour conserver au moins une saison de plus son joyau si personne n'est prêt à mettre les 120 millions d'euros sur la table.

De son côté, le néo-international portugais, retenu pour le Final Four de la Ligue des Nations, n'a pas pris position mais a clamé son amour pour son club formateur : "Mon futur ? Je pense que seul le temps indiquera ce qui se passera, je me sens bien ici, je suis très heureux, j'aime le club, j'adore les fans, je veux profiter de l'instant, jouer, m'amuser à faire ce que j'aime, puis avec le temps, les choses se passent naturellement, je suis très heureux à Benfica".



L'attaquant portugais de 19 ans est revenu sur sa première saison avec les Aigles : "Bien sûr, nous, les joueurs de football, aimons toujours marquer le plus grand nombre de buts possible. J'avais établi une marque, un objectif pour la première saison de 10 buts. Je ne jouais pas beaucoup dans la première moitié de la saison et je pensais que je n'allais pas y arriver. En janvier, tout a changé et j'ai dépassé cette marque".