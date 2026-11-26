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Les supporters d'Al-Nassr ont reçu de bonnes nouvelles concernant les recrues que le club saoudien pourrait enrôler, peu avant l'ouverture du mercato d'hiver en janvier prochain.

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Al-Nassr n'a pas pu réaliser de gros coups lors du dernier mercato estival. Le club ne s'est attaché que les services du milieu de terrain portugais Samú Costa, en provenance du Real Majorque, en raison des strictes mesures de contrôle financier que lui a imposées la Ligue de la Roshn Saudi League.

Selon le quotidien saoudien « Okaz », ces mesures touchent désormais à leur fin : la crise financière est sur le point de se dénouer, et cela pourrait se produire avant l'ouverture du prochain mercato d'hiver.

Si tel est le cas, le club de la capitale devrait conclure quelques recrutements de poids lors du mercato hivernal, afin de compenser son incapacité à renforcer suffisamment l'effectif l'été dernier.

La direction sportive doit tenir une réunion décisive avec le comité exécutif dans les prochains jours, afin d'étudier les besoins de l'équipe et d'examiner les options disponibles pour renforcer l'effectif cet hiver.

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En revanche, le journal a démenti les informations de certains médias selon lesquelles Al-Nassr serait actuellement en négociations avec un joueur. Tout reste en effet suspendu à la levée officielle des mesures de contrôle financier.

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La seule initiative récente du club de la capitale a été l'accord trouvé avec sa star portugaise João Félix pour activer la clause de prolongation de son contrat, qui court désormais jusqu'en 2029, alors qu'il devait initialement expirer à la fin de la saison en cours.

Le quotidien saoudien « Al Riyadiyah » avait confirmé mercredi qu'Al-Nassr avait rencontré João Félix afin de trancher définitivement la question de son avenir et de mettre un terme à la polémique qui l'entourait ces derniers temps.

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Le journal a précisé que Al-Nassr a informé la star portugaise qu'il allait prolonger son contrat jusqu'en 2029 et qu'il n'avait pas l'intention de dénoncer la clause de prolongation ni de céder son contrat à l'issue de la saison en cours .

De son côté, Félix a salué la décision du club saoudien. Il a confié se sentir bien à Al-Nassr, à Riyad, estimant que cette expérience était la principale raison de son retour récent en sélection portugaise.

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Al-Nassr avait recruté João Félix lors de l'avant-dernier mercato estival, en provenance de Chelsea, pour un montant de 30 millions d'euros selon la presse.

D'après les informations publiées auparavant par « Al Riyadiyah », le contrat signé à l'été 2025 comprend une prolongation automatique de deux saisons, sauf si Al-Nassr fait expressément part de sa volonté de se séparer du joueur.

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Le maintien de João Félix au sein du club saoudien impliquera le versement d'un montant supplémentaire de 20 millions d'euros à Chelsea.

Dans ce cas, le salaire annuel de Félix passera de 10 à 12,5 millions d'euros pendant les deux saisons supplémentaires, en plus d'autres avantages.

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En revanche, si Al-Nassr active la clause de sortie dans le délai imparti, qui court jusqu'au 1er juin prochain, le coût de l'opération sera ramené à 30 millions d'euros et le joueur retournera automatiquement au club londonien.

Arrivé à Al-Nassr en juillet 2025, João Félix est devenu l'un des éléments importants de l'équipe. Son avenir dépend désormais d'une décision qui doit être prise avant le 1er juin prochain.

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Depuis son arrivée à l'Al-Awwal Park, l'international portugais a disputé 63 matchs toutes compétitions confondues avec Al-Nassr, inscrivant 34 buts et délivrant 28 passes décisives.

Sur le plan collectif, João Félix a mené Al-Nassr au titre de champion de la Roshn Saudi League la saison dernière, après sept ans d'attente, ainsi qu'en finale de la Ligue des champions AFC 2, perdue 1-0 face aux Japonais de Gamba Osaka.