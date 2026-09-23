João Félix à propos de la course au Ballon d'Or : Yamal, c'est le football

João Félix, la star de la sélection du Portugal et d'Al-Nassr, a tranché sa position dans la course au Ballon d'Or, affirmant que Lamine Yamal, le joueur du Barça, est le candidat qui attire son attention plus que tout autre joueur.

Félix continue de préserver son statut de l'un des noms les plus en vue du football portugais, après avoir quitté Benfica à un jeune âge en tant que l'un des talents les plus prometteurs, avant de vivre des expériences avec l'Atlético de Madrid, Chelsea, le Barça et Milan, à la recherche de la stabilité qui l'aiderait à faire progresser son niveau.

Après plusieurs escales, le joueur portugais a trouvé une plus grande stabilité avec Al-Nassr dans le championnat professionnel saoudien Roshn, où il a commencé à retrouver une partie de son niveau habituel et à offrir des aperçus de la qualité qui l'a toujours caractérisé.

Félix a réalisé un début prometteur cette saison, après avoir inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 7 matchs.

Félix reste un joueur incontournable dans les plans de la sélection du Portugal sous la direction de l'entraîneur Jorge Jesus, et lors d'un entretien avec le journal « AS », il a évoqué son parcours ainsi que plusieurs dossiers d'actualité, parmi lesquels la course au Ballon d'Or, affirmant qu'il n'a pas été contrarié par l'absence de son nom dans la liste des nominés, avant de révéler son choix pour le joueur qu'il estime le plus méritant de la récompense.

« Je n'étais pas inquiet de mon absence de la liste »

À propos de son absence parmi les nominés au Ballon d'Or, Félix a déclaré : « Ce sont des choses qui ne dépendent pas de moi, et je ne sais pas qui choisit la liste ou non. Je n'étais pas inquiet à ce sujet, et je ne connaissais même pas la date de son annonce. Je suis serein à ce propos. »

Il a ajouté : « Les gens voient le championnat saoudien un peu en dessous de sa valeur réelle. Bien sûr, il ne fait pas partie des 5 meilleurs championnats du monde, mais c'est un bon championnat. J'ai réalisé une saison magnifique, mais je suis serein... peut-être que si nous étions allés loin en Coupe du monde, j'aurais figuré parmi les nominés, mais je ne sais pas. »

Pourquoi a-t-il choisi Lamine Yamal ?

Interrogé sur son candidat pour remporter le Ballon d'Or, Félix a placé Lamine Yamal en tête, expliquant : « J'ai toujours défendu l'idée que le Ballon d'Or doit revenir au joueur que tu vois et dont tu dis : celui-là est une star et il mérite que son nom soit immortalisé dans le football. »

Il a poursuivi : « Et s'il y a un joueur devant lequel tu t'assois devant la télévision et tu restes scotché à l'écran pour le regarder, c'est Lamine. Il est vrai que Mbappé et Harry Kane ont réalisé une saison magnifique, mais Lamine, c'est le football. »

Félix a conclu ses propos en déclarant : « En plus de cela, il a remporté la Coupe du monde, et durant les années de Coupe du monde, remporter le tournoi est extrêmement important pour se rapprocher davantage du Ballon d'Or. »

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