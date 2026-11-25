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En arrachant le nul 1-1 sur le terrain d’Arsenal, le Borussia Dortmund se dépasse en quelque sorte et donne une leçon de résilience et de conviction. De quoi, forcément, jouer les titres.

Il est presque difficile de croire que Joane Gadou ne joue au Borussia Dortmund que depuis l’été. Plus étonnant encore : le défenseur n’a que 19 ans. Gadou semble progresser à une vitesse telle que d’autres professionnels auraient besoin de toute une carrière pour franchir les mêmes étapes, si tant est qu’ils y parviennent.

Il y a moins d’un mois, Gadou avait livré une très bonne prestation lors du match nul 2-2 de Dortmund contre le Bayern Munich, dans un choc de Bundesliga. À Munich, il avait convaincu par sa vitesse, son engagement sans compromis dans les duels, sa lecture du jeu et son comportement au pressing. Ses coéquipiers et le directeur sportif Ole Book ne tarissaient déjà pas d’éloges à son sujet à Munich. L’entraîneur Niko Kovac semblait lui aussi séduit, même s’il avait alors précisé que Gadou n’était pas encore là où il souhaitait le voir . Kovac lui donne régulièrement des séances individuelles. Gadou doit travailler spécifiquement son placement et son jeu de tête. À Dortmund, on aimerait aussi le voir participer davantage au jeu offensif.

Il a joint le geste à la parole. À Londres, à la 55e minute, Gadou a récupéré le ballon loin dans sa propre moitié de terrain avant de partir à la course. Un petit crochet ici, un léger changement de direction là : il a éliminé deux adversaires, puis, après 48 mètres, a glissé le ballon dans la course de Maximilian Beier. Celui-ci a conclu avec autant de sang-froid que de panache, à la hauteur du slalom de Gadou. Ces deux exploits individuels sont survenus alors que le BVB, après une première période médiocre, avait collectivement haussé son niveau et trouvé le courage nécessaire pour tenir tête à Arsenal.

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Qu’ont dit les coéquipiers de Joane Gadou sur sa prestation de gala ?

Sans le raid de Gadou, ces efforts auraient toutefois peut-être été vains. Ses coéquipiers ne l’ont donc pas ménagé en éloges. « C’est tout simplement un monstre, quand on voit comment il avance balle au pied et utilise son corps. Il a fait ça très, très bien », a déclaré le buteur Beier au micro de Prime Video. C’était, selon lui, « une action de classe mondiale » : Gadou a « accéléré de façon incroyable », « laissé deux adversaires sur place, puis m’a donné un bon ballon. Ensuite, je l’ai mis au fond. »

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Le gardien de Dortmund Gregor Kobel a lui aussi salué son action : « C’était un superbe exploit individuel de Gadou, qui a conduit à notre but. » Le capitaine de Dortmund et partenaire de Gadou en défense centrale, Nico Schlotterbeck, a ajouté : « Son premier contrôle est incroyable et, ensuite, il a de la vitesse, nous le savons. »

Petit problème pour le BVB : après cette prestation contre Arsenal, au cours de laquelle Gadou s’est aussi montré très convaincant défensivement , même les dernières grandes équipes de Premier League à ne pas l’avoir remarqué auront sans doute compris que ce défenseur formé au PSG, au Red Bull Salzbourg puis à Dortmund possède les qualités du défenseur idéal pour un cador anglais. Gadou, dont l’indemnité de transfert pourrait coûter jusqu’à 25 millions d’euros au BVB, pourrait quitter Dortmund plus tôt que le club ne le souhaiterait.

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Une résilience remarquable pour le BVB

Car au BVB, ce nul à Londres devrait l’avoir confirmé, un véritable collectif est en train de se construire. Jobe Bellingham, qui n’a lui aussi que 21 ans, est devenu cette saison un titulaire et un joueur décisif. Konstantinos Karetsas, 19 ans comme Gadou, devrait à nouveau enthousiasmer les supporters lorsqu’il aura retrouvé toute sa forme. Daniel Svensson, souvent sous-estimé et pratiquement partout sur le terrain à Londres, n’a que 24 ans. Cette équipe compte plusieurs joueurs que l’on aimerait voir évoluer longtemps ensemble.

Cela dit, le présent n’est pas mauvais non plus. Du moins si l’on regarde avant tout les résultats et la manière dont ils sont obtenus. Le fait que le football pratiqué par le Borussia sous Niko Kovac ne soit souvent pas spectaculaire n’a rien d’une découverte. Mais Dortmund a déjà pris cette saison tant de points dans des matches qui semblaient perdus depuis longtemps, ou dont l’issue paraissait impossible à renverser, que ce ne peut plus être un hasard.

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Sur le terrain d’Arsenal, le BVB s’est une nouvelle fois dépassé. La manière dont Dortmund est revenu après 15 à 20 premières minutes catastrophiques, qualifiées à juste titre de « somnolentes » par Nico Schlotterbeck, a été remarquable. Il faut une sacrée résilience et beaucoup de confiance en soi. Pendant 20 minutes, l’équipe ne voit pas le ballon, puis elle « fait craquer » « par l’intensité », selon les mots de Schlotterbeck, l’une des formations les plus fortes et les plus régulières d’Europe, qui n’avait encore laissé échapper aucun point à domicile.

Bien sûr, le 1-1 est né des deux excellentes actions individuelles de Gadou et Beier. Mais après une telle entame, on ne se lance dans un raid comme celui de Gadou que si l’on croit en soi et, surtout, en son équipe. Il en va de même pour Beier, à qui rien n’avait réussi jusque-là dans le match. Quelques minutes auparavant, il avait même manqué un très bon centre de Daniel Svensson en voulant absolument contrôler le ballon de l’extérieur du pied, au lieu de conclure directement dans sa course de l’intérieur du pied.

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Le BVB prend des points comme un grand et rappelle même le Bayer Leverkusen champion

Le BVB a non seulement su gérer la pression dimanche dernier, lorsqu’il devait gagner après le nul du Bayern la veille pour prendre la tête du classement, mais il a aussi arraché un point à un Arsenal solide. Il lui a certes fallu la réussite nécessaire, mais aussi une nette amélioration et une deuxième période courageuse.

À cela s’ajoute le fait que Dortmund a, de façon générale, renversé de nombreux matches en fin de rencontre cette saison. Dortmund ne joue peut-être pas comme un cador, mais le BVB prend des points comme une grande équipe.

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Même si le phénomène était alors bien plus marqué, cela rappelle par certains aspects la saison 2023-2024, durant laquelle le Bayer Leverkusen avait inscrit 13 buts dans le temps additionnel, toutes compétitions confondues. Le club était d’abord devenu le « Bayer des buts tardifs » , puis champion d’Allemagne. Jusqu’ici, le BVB n’a inscrit un but décisif dans le temps additionnel qu’une seule fois, en Coupe d’Allemagne, lors du succès 3-2 contre le Werder Brême. Mais Dortmund a déjà réussi à revenir dans le match à sept reprises, toutes compétitions confondues, après avoir haussé son niveau en seconde période. C’était notamment le cas dans les chocs contre le Bayern Munich, lorsque Fabio Silva a inscrit à la 89e minute le but du 2-2, qui n’avait rien d’immérité, et désormais contre Arsenal. Lors des victoires contre le VfB Stuttgart (1-0) et contre Brême en Coupe d’Allemagne, l’entraîneur Niko Kovac avait également fait entrer les joueurs décisifs : Jobe Bellingham, futur passeur décisif contre Stuttgart, et Marcel Sabitzer, futur buteur contre Brême.

Le BVB a toujours haussé son niveau en seconde partie de saison ces dernières années

Il est évidemment bien trop tôt pour prédire la fin de saison, d’autant que le BVB devra probablement gagner au moins deux de ses trois prochains matches de Ligue des champions pour terminer dans les huit premiers et atteindre la phase à élimination directe sans passer par les barrages. Mais si Dortmund affiche des performances comparables à celles des années précédentes, où il s’était systématiquement montré plus fort dans la seconde moitié de la saison que dans la première, le BVB jouera forcément le titre de champion.

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D’autant que le BVB est en train de réaliser l’une des meilleures premières moitiés de saison de son histoire. Si le Bayern se montre très dominateur cette saison, il a aussi laissé échapper un bon nombre de victoires et subit en outre une vague de blessures .

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