Joan Laporta reconnaît la douleur de la défaite lors du Clasico, mais prévient le Real Madrid : les « ambitions du FC Barcelone restent intactes »

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Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s’est confié sur le poids émotionnel de la récente défaite lors du Clasico, décrivant ce revers face au Real Madrid comme un coup dur pour le club. Le dirigeant barcelonais reste toutefois déterminé quant aux objectifs de l’équipe cette saison : malgré ce revers face à son rival historique, la quête de grands trophées est loin d’être terminée, assure-t-il.

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Les conséquences de la défaite dans le Clasico

Laporta a reconnu que la défaite de dimanche face au Real Madrid avait été un coup dur pour les supporters du club, mais il reste convaincu que les objectifs de l'équipe cette saison sont toujours à sa portée. S'exprimant avant la cérémonie du Ballon d'Or à Londres, le président est revenu sur les difficultés rencontrées lors de cette rencontre à fort enjeu, au cours de laquelle les Barcelonais n'ont pas réussi à imposer leur habituelle domination tactique sur le terrain.

« La défaite de dimanche a été un coup dur, mais nos ambitions restent intactes. L'équipe est composée de très jeunes joueurs qui récupèrent très vite. Nous n'avons pas réussi à développer notre jeu, mais nous sommes toujours à la première place », a déclaré Laporta, cité par Marca.

Laporta appelle au calme malgré la défaite dans le derby

Le président a souligné que la jeunesse de l'effectif actuel était une force, estimant que ces joueurs avaient la capacité de rebondir après une défaite dans le derby. Si la prestation a laissé à désirer, Laporta a appelé à poursuivre sur la même voie plutôt qu'à céder à la panique. Selon lui, un seul match ne définira pas une saison qui avait pourtant débuté sous de bons auspices avec la nouvelle direction technique.

« Vous l'avez très bien analysé, tout comme notre entraîneur. Ils ont pris nos joueurs clés au marquage. Mais c'est un marathon, pas un sprint, et nous devons continuer à avancer. Nous sommes toujours à la première place », a-t-il déclaré.

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Une confiance totale dans la philosophie de Hansi Flick

L'optimisme de Laporta repose en grande partie sur le travail de Hansi Flick, qu'il considère comme l'entraîneur idéal pour le club catalan. Le président a révélé que l'attachement de Flick aux principes historiques du club, associé aux adaptations modernes qu'il y apporte, avait été la principale raison de sa nomination plus tôt cette année. L'entraîneur allemand est parvenu à conjuguer les attentes traditionnelles des supporters du Barça avec une approche offensive plus directe et verticale.

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« Flick est l'entraîneur idéal pour le Barça. Il comprend notre style de football unique. Nous avons choisi Hansi pour la philosophie qu'il défend : un jeu vertical qui nous plaît beaucoup. Nous avons remporté la Liga deux années de suite et, cette année, nous voulons la gagner à nouveau, ainsi que la Ligue des champions », a expliqué Laporta.

Ambitions européennes et identité tactique

Remporter la Ligue des champions reste l'une des grandes priorités de la direction, le trophée échappant au club depuis plusieurs saisons. Laporta estime que la rigueur tactique instaurée par Flick, notamment une ligne défensive haute et un pressing incessant, sera la clé pour rivaliser de nouveau avec l'élite du football européen.

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« Nous avons très envie de remporter la Ligue des champions, qui nous a échappé jusqu'ici. Son football repose sur trois P : possession, positionnement et pressing », a conclu Laporta.