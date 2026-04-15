Joan Laporta, président du FC Barcelone, a annoncé, après l’élimination en Ligue des champions, que le club allait de nouveau déposer une plainte auprès de l’UEFA. La semaine dernière, le club avait déjà saisi l’instance européenne, mais sa requête avait été jugée « irrecevable ».

Après l’élimination en Ligue des champions, le président blaugrana a confirmé le dépôt d’un nouveau recours auprès de l’UEFA. Le club conteste notamment le carton rouge infligé au défenseur central Pau Cubarsí pour une faute sur Julián Álvarez et la non-attribution d’un penalty suite à une main apparente de Marc Pubill.

Le club a formulé quatre demandes : accéder aux échanges radio entre l’arbitre et la VAR au moment clé, obtenir l’aveu d’erreur de l’arbitre István Kovács, ainsi que la suspension de ce dernier et celle de l’assistant vidéo Christian Dingert.

Lundi, l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a déclaré la réclamation irrecevable, mettant ainsi fin à la procédure.

Le président du leader actuel de la Liga refuse toutefois d’en rester là. « Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous avons déjà déposé une plainte auprès de l’UEFA et je pense que nous en déposerons une autre », a-t-il déclaré.

« Au match aller, Cubarsí aurait dû recevoir un simple avertissement, pas un rouge. Au retour, même scénario avec Eric : aucune des deux expulsions n’était justifiée. Le but de Ferran était valable, Olmo aurait dû obtenir un penalty et la faute sur Fermin est inacceptable », a-t-il déploré.

« Ce qu’on nous a fait subir est inacceptable et ne peut pas rester sans réponse », a conclu l’homme d’affaires espagnol de 63 ans.