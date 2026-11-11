Joan Garcia prévient que le FC Barcelone doit éviter de faire de la Ligue des champions une « obsession » malgré ses grandes ambitions

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Le gardien du FC Barcelone Joan Garcia a assuré que, si la Ligue des champions reste un objectif majeur pour le club catalan, elle ne doit pas devenir un poids psychologique pour l’effectif. Depuis le rassemblement de l’équipe d’Espagne, il a insisté sur la nécessité d’aborder la compétition européenne avec mesure pour éviter les écueils des campagnes précédentes.

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Objectifs européens et pression mentale

Garcia s’est confié sur les attentes du club pour la saison en cours, en évoquant notamment la pression liée à la Ligue des champions. Après une période de transition, Barcelone est de nouveau attendu parmi les prétendants au titre suprême du football de clubs, mais Garcia se méfie de la pression que cela peut créer dans le vestiaire. Selon lui, même si l’équipe est motivée, elle doit rester concentrée sur le terrain plutôt que sur les trophées.

« C’est évidemment un objectif pour nous, au même titre que la Liga, la Coupe et la Supercoupe, a déclaré Garcia à Mundo Deportivo. Je pense que nous avons une équipe capable de rivaliser et d’essayer de remporter toutes les compétitions, tout en sachant à quel point c’est difficile. Je vois l’équipe très motivée. C’est un objectif, mais cela ne doit pas non plus devenir une obsession, car cela pourrait finir par être néfaste. Cela reste un objectif ambitieux et exigeant, et nous avons envie de relever ce défi. »

Progression et risques tactiques

Revenant sur son parcours au club depuis son arrivée, Garcia a souligné les progrès personnels qu’il a accomplis et sa meilleure compréhension des exigences tactiques particulières imposées à un gardien de Barcelone. Jouer derrière une défense haute et agressive oblige parfois le gardien à agir presque comme un troisième défenseur central, en intervenant derrière la défense à quatre. Cette approche risquée fait débat parmi les observateurs, mais Garcia reste convaincu de ses avantages dans l’ensemble.

« Je continue de m’adapter au style de jeu et aux différents aspects que nous devons améliorer. Petit à petit, je me sens plus à l’aise et je vois plus clairement ce que je peux apporter, ce que je ne peux pas faire, quand intervenir et quand ne pas le faire. Je pense que cela fait partie de l’apprentissage, du fait de continuer à progresser et à apprendre. J’ai envie de poursuivre sur cette voie. Je crois que, petit à petit, l’équipe et moi progressons et gagnons en expérience », a expliqué l’Espagnol.

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Faire abstraction du facteur Mourinho

La rivalité entre Barcelone et le Real Madrid s’est intensifiée cette saison après le retour de Jose Mourinho sur le banc du Santiago Bernabeu. Connu pour son goût de la confrontation et ses fréquents commentaires sur l’arbitrage, l’entraîneur portugais a accentué le « bruit » extérieur autour de la course au titre. Garcia est toutefois catégorique : l’effectif barcelonais doit se tenir à l’écart de la guerre psychologique généralement associée aux équipes de Mourinho.

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« Je pense que nous devons nous isoler un peu plus de tout cela et nous concentrer sur nous-mêmes. Nous savons que, si nous sommes à notre niveau et que nous faisons bien les choses, tout le reste, ce qu’ils font ou disent à l’extérieur, n’a aucune influence sur nous. Ce serait une erreur de trop se focaliser là-dessus, surtout au sein du vestiaire. Évidemment, à l’extérieur, c’est différent, mais dans le vestiaire, je pense que nous ne devons pas trop y prêter attention », a déclaré Garcia.

Une trêve internationale cruciale pour Garcia

Garcia remplit actuellement ses obligations internationales avec l’équipe nationale espagnole lors d’une trêve marquée par des rencontres à venir particulièrement exigeantes et décisives. La sélection se prépare à un calendrier intense, qui débutera le 12 novembre par un déplacement crucial contre la République tchèque, dans la ville historique de Prague, où obtenir un résultat positif sera absolument essentiel.

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À peine trois jours après ce déplacement difficile, l’Espagne rentrera à Madrid pour disputer une rencontre majeure, à fort enjeu, dans l’emblématique stade Metropolitano. Pour conclure cette série éprouvante de matches internationaux, Garcia et ses coéquipiers se tourneront ensuite vers une affiche de premier plan face à une redoutable équipe d’Angleterre. Il s’agit donc d’une période véritablement décisive pour le joueur et les ambitions de l’équipe.