JO Tokyo - La limite d'âge repoussée d'un an pour les joueurs ?

Alors que seuls les joueurs de moins de 23 ans participent aux JO de football, la FIFA a recommandé de repousser la limite en raison du report.

Les joueurs âgés de 24 ans en 2021 auront-ils le droit de participer aux Jeux Olympiques ? C'est en tout cas la recommandation faite par la FIFA, alors que les JO de Tokyo ont dû être repoussés d'un an en raison de la pandémie de coronavirus.

Les sélections olympiques sont constituées de joueurs de 23 ans ou moins, plus au maximum trois joueurs plus âgés. Une règle qui pourrait être modifiée pour la prochaine édition en raison du report d'un an, l'objectif étant de permettre aux joueurs ayant potentiellement dû y participer en 2020 de pouvoir le faire encore l'année suivante.

Dedicated COVID-19 working group proposes recommendations after first meeting

➡️https://t.co/iOgE4n9WkD pic.twitter.com/mM0ZOB39xp — FIFA Media (@fifamedia) April 3, 2020

C'est ce qu'a préconisé un groupe de travail de la FIFA réuni ce vendredi, et qui donne plusieurs préconisations dans un communiqué, parmi lesquelles "de conserver les critères d'éligibilité prévus initialement, à savoir des joueurs nés le 01/01/1997 ou après ainsi que trois joueurs supplémentaires".

Parmi les Bleuets présents lors de l'Euro Espoirs - et donc ayant participé à la qualification, plusieurs d'entre eux sont nés en 1997 et seraient ainsi concernés, à l'image de Lucas Tousart, Jean-Philippe Mateta ou encore Fodé Ballo-Touré.