JO – Une grosse prime pour les Bleus en cas de médaille d'or

Les joueurs de l'équipe de France Olympique savent désormais le montant de la prime qu'ils vont percevoir en cas de succès.

Pour la première fois depuis Atlanta en 1996, l'équipe de France de football va participer à la phase finale des Jeux Olympiques.

Placée dans le groupe A, la France affrontera le Mexique (22 juillet), l'Afrique du Sud (25 juillet) et le Japon (28 juillet).

Si Sylvain Ripoll a eu un mal fou à constituer sa liste des 18 (les clubs n'ayant pas l'obligation de libérer leurs joueurs), certains absents vont peut-être regretter de ne pas avoir fait le déplacement.

En effet, le Ministère de la jeunesse et des sport, vient de dévoiler le montant des primes qui vont toucher les sportifs français qui auront le bonheur de décrocher une médaille.

Pour une médaille d'or, la prime est de 65 000 euros. Pour l'argent, elle s'élève à 25 000 euros et un médaillé de bronze recevra 15 000 euros.

Et par rapport aux Jeux Olympiques en 2016, c'est une sacrée augmentation. Il y a quatre ans, à Rio, un champion olympique français touchait 50 000 euros et les médaillés d'argent et de bronze avaient perçu 20 000 et 13 000 euros.

Roxana Maracineanu, la Ministre des sports, a justifié cette augmentation au micro de France Inter : « Avoir une médaille d'or, c'est aussi ce qui permet de changer le classement des nations puisque ce sont les médailles d'or qui comptent prioritairement par rapport aux autres médailles. Et monter sur un podium pour une médaille d'argent ou de bronze, c'est aussi ce qui changera notre place au classement des nations. Les sportifs ne sont pas tous professionnels avec un contrat à l'année. C'est le seul moment où ils peuvent être récompensés pour tout le travail et l'investissement qu'ils ont mis au quotidien pendant quatre ans. Avoir 65.000 euros quand on gagne une médaille d'or, c'est rien par rapport à l'investissement et au travail qu'on a effectué. »