JO – France – Savanier : "L'or olympique ? Ça va être compliqué"

Téji Savanier espère que la France brillera aux JO mais il se montre prudent.

L'équipe de France Olympique joue ce vendredi, à 13h00, son seul match de préparation pour les JO. Les Bleus affronteront la Corée du Sud à Séoul avant de rejoindre le Japon.

La préparation des Bleus n'a pas été simple puisque de nombreux clubs ont refusé de libérer leurs joueurs. Mais le sélectionneur Sylvain Ripoll pourra s'appuyer sur trois joueurs ayant plus de 23 ans : André-Pierre Gignac, Florian Thauvin et Téji Savanier. Et ce dernier espère pouvoir récolter une médaille lors de ces JO même s'il ne veut pas s'enflammer comme il l'a confié à nos confères du Parisien : « On a un bon groupe. Si on va à Tokyo, c'est pour glaner une médaille et si possible la plus belle. Ça s'annonce compliqué. Mais je suis un compétiteur. Aller là-bas pour faire joli et de la figuration, ça ne m'intéresse pas. »

Première sélection et première Marseillaise

Le milieu de terrain du Montpellier HSC est d'ailleurs très fier de participer aux JO et a même pensé qu'on lui faisait une blague lorsqu'il a appris sa sélection : « C'est quelque chose d'inimaginable. Une opportunité incroyable. Je n'aurais jamais pensé faire les Jeux olympiques. J'étais très loin de ça. J'éprouve une légitime fierté de représenter mon pays. […] Quand le sélectionneur m'a appelé, j'étais à l'apéro avec mes cousins. Au départ, j'ai cru à une blague. Il m'a juste demandé si j'étais prêt à faire les JO cet été et j'ai répondu oui sans réfléchir. »

N'ayant jamais joué avec l'équipe de France A, il se dit très ému à l'idée de porter le maillot bleu : « Mon premier maillot ? Je vais le conserver pour ma femme et mes deux petits. Ma première « Marseillaise » sera aussi un moment à part. L'hymne marquera le véritable début de mon aventure. »

Le calendrier des Bleus aux JO

Vendredi 16 juillet, 13h00 : Corée du Sud-France, match de préparation à Séoul.

Jeudi 22 juillet, 10h00 : Mexique-France, à Tokyo.

Dimanche 25 juillet, 10h00 : France-Afrique du Sud, à Saitama.

Mercredi 28 juillet, 13h30 : France-Japon à Yokohama.