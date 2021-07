JO 2020, Samuel Eto’o : "Je n’oublierai jamais le titre olympique en 2000"

Ambassadeur de la Coupe du Monde 2022, Samuel Eto’o est revenu sur son titre olympique avec le Cameroun lors des JO de Sydney en 2000.

Samuel Eto’o, c’est le FC Barcelone, l’Inter Milan et ce fameux titre en Ligue des Champions avec José Mourinho mais surtout le Cameroun. L’ancien attaquant a suivi les traces de Roger Milla, au point de devenir le Camerounais le plus célèbre grâce à un palmarès imposant.

Des titres en Liga ou en Serie A à trois Ligue des Champions, Eto’o a tout gagné et s’est souvent montré décisif dans ces matches importants. Ce fut notamment le cas lors des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Le début de la gloire pour l’ancien Barcelonais, avec un titre olympique.

Le Cameroun a battu l'Espagne 5-3 aux tirs au but après un score de 2-2 après prolongation. Mené 2-0, le Cameroun pensait d’ailleurs avoir gagné sur un but en or d’Eto’o en prolongation mais une position de hors-jeu avait poussé la décision jusqu’à l’épreuve fatidique.

Alors que les JO de Tokyo devaient débuter vendredi, Eto'o en a profité pour se remémorer ses exploits d'il y a 21 ans.

"C'était un sentiment incroyable, surtout parce que nous avons eu quelques difficultés pendant le tournoi. Je veux profiter de cette occasion pour dire encore merci à tous mes coéquipiers, mes 'compagnons d'armes', pendant ce tournoi. Parce que c'était vraiment dur, mais à la fin, nous avons remporté la médaille d'or en battant l'Espagne malgré un retard de deux buts à zéro en finale."

"Je pensais avoir marqué le but de la victoire dans les dernières secondes de la prolongation, mais le drapeau s'est levé pour hors-jeu. Heureusement, nous avons remporté les tirs au but 5-3 pour remporter la toute première médaille d'or olympique dans n'importe quel sport pour le Cameroun. Avoir le privilège de faire partie d'un moment aussi historique pour mon pays à un stade précoce de ma carrière était vraiment spécial et quelque chose que je n'oublierai jamais."

Il a également souligné le match des quart de finale contre le Brésil, qui comptait Ronaldinho dans ses rangs, où les Camerounais ont gagné 2-1 après les prolongations, grâce à un but en or.

"Oui, contre le Brésil, en quart de finale lorsque le match est entré en prolongation avec la règle du but en or. Le Brésil avait une excellente équipe avec des joueurs comme Ronaldinho et était le favori pour remporter le tournoi. Peu de gens pensaient que nous allions battre Brésil, mais nous avons toujours cru, même lorsque nous avons eu deux joueurs expulsés, ce qui signifie que nous avons joué des prolongations avec seulement neuf joueurs. Dans la seconde moitié des prolongations, Modeste Mbami a marqué le but vainqueur qui nous a permis de passer au tour suivant et de garder en tête notre rêve de faire l’histoire."

"Je me souviendrai toujours du moment où Modeste a marqué. Nous avons tous commencé à courir après lui pour célébrer. Alors que huit ou neuf d'entre nous le poursuivaient tous, les Brésiliens ont remis le ballon dans le rond central, croyant que le match continuerait. Mais le match était terminé et nous nous étions qualifiés avec le but en or."

"Gagner une médaille d'or olympique était vraiment spécial et c'est quelque chose que je chérirai toujours."

Eto'o a affirmé qu'il suivra de près les Jeux olympiques de Tokyo et qu'il ferait attention aux futures stars potentielles émergeant du tournoi de football.

"Quiconque est passionné de sport suivra naturellement les Jeux Olympiques. C'est une compétition sportive majeure et ceux qui aiment le sport ne la manqueront pas. Je regarderai l'athlétisme, la natation… il y a tellement de sports à suivre, le summum du sport en général."

"Pour les footballeurs, nous voulons tous participer à une Coupe du monde, qui est le plus grand événement pour nous, mais pour d'autres sports, tout tourne autour des Jeux Olympiques."

"Le tournoi de football aux Jeux olympiques aura toujours une place spéciale dans mon cœur après avoir remporté le tournoi avec le Cameroun en 2000."