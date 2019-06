JO 2020 - Le Graët réagit à l'intérêt de Mbappé

L'équipe de France participera aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Une compétition que Kylian Mbappé aimerait disputer.

L'équipe de espoirs s'est qualifiée ce lundi pour les demi-finales de l'Euro Espoirs en après son match nul contre la Roumanie (0-0). Un résultat qui permet également aux protégés de Sylvain Ripoll de valider leur ticket pour les prochains Jeux Olympiques à Tokyo, à l'été 2020. Une première depuis les Jeux d'Atlanta en 1996.

Une compétition que plusieurs joueurs français voudront probablement disputer, à commencer par Kylian Mbappé . "Avec la sélection, il me reste encore à remporter l'Euro. Mais j'aimerais aussi disputer les Jeux Olympiques" , déclarait-il déjà en octobre dernier avant de recommencer récemment, lors d'un séjour promotionnel au : "Les gens d'ici sont très accueillants, très sympas, j'ai vraiment envie de revenir le plus vite possible. Pourquoi pas l'année prochaine pour les Jeux Olympiques? J'ai toujours dit que c'était un rêve. Après, ça ne dépend pas que de moi."

TOKYO 2020 🤩🇫🇷 pic.twitter.com/OVyRW9zBqp — Kylian Mbappé (@KMbappe) 24 juin 2019

La présence de la star du PSG ne poserait pas de problème sur le papier puisqu'il serait toujours âgé de moins de 23 ans ; chaque équipe peut de toute façon convoquer jusqu'à trois joueurs plus âgés, ce qui laisse la porte ouverte à une participation à Paris 2024 pour le natif de Bondy.

Une présence sur laquelle le président de la fédération française, Noël Le Graët, s'est exprimé ce mardi dans Le Parisien, rappelant que c'était au sélectionneur des Espoirs, Sylvain Ripoll, de faire ses choix. "C'est agréable que Kylian puisse déclarer ça. Ça montre qu'il est intéressé par toutes les équipes de France, et surtout par les JO. Encore une fois, c'est agréable. Mais il faudra d'abord le rencontrer et poser la question à Sylvain Ripoll. La décision lui appartiendra" , a-t-il affirmé.