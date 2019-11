JO 2020 : l'appel de Paul Bernardoni à Kylian Mbappé

Le gardien de l'équipe de France Espoirs a fait un appel à Kylian Mbappé en vue des Jeux Olympiques 2020.

Depuis la qualification de l'équipe de Espoirs pour les Jeux Olympiques 2020, Kylian Mbappé a publiquement affiché sa volonté de prendre part à l'événement.

Fidèle à sa réputation de champion à la faim inaltérable, le crack du avait même réagi dans les minutes suivant la compétition en distillant un petit indice sur ses ambitions personnelles, dans un post publié sur son compte Instagram.

L'article continue ci-dessous

Mbappé prendra-t-il part aux JO de Tokyo ? C'est le souhait de Paul Bernardoni, le gardien des Bleuets, qui a déjà évolué avec le phénomène.

"Kylian est un des trois meilleurs attaquants du monde",a-t-il expliqué.

"Forcément, l’équipe serait plus forte avec lui. C’est clairement le plus grand joueur avec qui j’ai évolué. Je me souviens d’un match de qualification pour l’Euro U19 en . (...) Sincèrement, je me disais qu’on allait faire un match nul car il me semblait compliqué d’aller marquer dans ce contexte", a expliqué le gardien de Nîmes dans des propos accordés au Parisien. "Et là Kylian, qui jouait encore à , entre en jeu, marque et nous fait gagner. Là, tu comprends que tu joues avec un extraterrestre".