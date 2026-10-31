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Le jeune espoir de Manchester United JJ Gabriel aurait rejeté une offre revue à la hausse du Paris Saint-Germain, ce qui fait du Real Madrid le grand favori pour obtenir sa signature. Le milieu offensif de 16 ans, très prometteur, est déterminé à quitter Old Trafford, frustré par son manque d’occasions de jouer en équipe première sous Michael Carrick.

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Gabriel repousse les avances du PSG

Gabriel a rejeté une offre de contrat revue à la hausse par le PSG, selon Sport. Le milieu offensif de 16 ans et ses représentants ont fait savoir au club parisien que leur position restait inchangée malgré une proposition financière améliorée.

Cette décision place le Real Madrid en position de favori pour obtenir la signature du jeune joueur très convoité. Gabriel privilégierait un départ en Espagne, où il estime pouvoir développer au mieux son potentiel considérable.

Le Real Madrid prépare une offre financière conséquente

Le PSG espérait que son projet ambitieux et sa volonté de faire confiance aux jeunes talents convaincraient l’adolescent anglais. Gabriel et son agent, Ali Barat, restent toutefois déterminés à rejoindre la Liga. Le Real Madrid est désormais le grand favori pour conclure l’opération. Barcelone et le Bayern Munich avaient auparavant envisagé de recruter le jeune joueur, mais les deux clubs se sont rapidement retirés, refusant de participer à une coûteuse surenchère.

Le Real Madrid serait prêt à engager plus de 10 millions d’euros (8,7 millions de livres sterling) dans le cadre d’un accord de trois ans. Cette somme correspond à l’enveloppe globale proposée pour le joueur, et non à une indemnité de transfert à verser à Manchester United.

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La frustration grandit face aux perspectives à Old Trafford

Gabriel a officiellement demandé à quitter Old Trafford en septembre. L’adolescent était frustré par des désaccords concernant son parcours de développement et par le manque d’occasions de jouer en équipe première sous les ordres de Carrick.

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Les représentants du jeune joueur avaient auparavant demandé des garanties sur son temps de jeu cette saison. Manchester United a refusé d’accéder à ces demandes, et les tentatives ultérieures pour rétablir la relation n’ont pas abouti.

Le milieu offensif a intégré le centre de formation à l’âge de 11 ans et affiche un bilan remarquable chez les jeunes. Il a inscrit 29 buts en 32 matches avec les moins de 18 ans avant de rejoindre l’équipe première pour la préparation d’avant-saison.

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Des obstacles administratifs retardent un éventuel départ à Madrid

Malgré la position favorable du Real Madrid, Gabriel n’a pas officiellement confirmé sa prochaine destination. Plusieurs questions administratives doivent être réglées avant qu’un transfert international puisse être finalisé.

Pour pouvoir partir à l’étranger avant ses 18 ans, l’adolescent doit obtenir, grâce à un passeport européen, une dérogation aux restrictions de la FIFA. Tous les documents nécessaires doivent être fournis et toutes les exigences réglementaires strictement respectées.

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S’il parvient à rejoindre un club étranger, Manchester United ne percevra qu’une modeste indemnité de formation. Celle-ci devrait s’élever à environ 350 000 livres sterling, ce qui rend son départ imminent particulièrement frustrant pour le club.