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Selon un article de presse paru ce mercredi, Manchester United ne compte pas baisser les bras après avoir perdu son jeune et talentueux joueur, JJ Gabriel, désormais tout proche du Real Madrid.

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JJ Gabriel, longtemps considéré comme le grand espoir du centre de formation de Manchester United, n'aura passé qu'une courte période à Carrington.

Le joueur de 16 ans a refusé de signer un contrat professionnel avec Manchester United et a annoncé son départ mardi soir. Sa destination est désormais connue de tous : le Real Madrid a remporté la course à sa signature.

Du côté de Manchester United, on est profondément frustré par ce dénouement et très déçu de la tournure des événements, le milieu offensif étant considéré comme un investissement à long terme.

Manchester United veut riposter

Cette frustration pourrait pousser Manchester United à répliquer au Real Madrid par une attaque cinglante.

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Selon « The Times », la direction de Manchester United envisage d'engager des poursuites judiciaires. À cette fin, elle va ouvrir une enquête afin de déterminer si des irrégularités manifestes ont été commises lors du transfert.

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Le club anglais va chercher à savoir si le Real Madrid a pris contact avec le joueur l'été dernier, ce qui constituerait une violation des règles de la FIFA relatives aux joueurs mineurs.

Il s'agit pour Manchester United d'une tentative de sauver la face dans un transfert qui lui a totalement échappé.

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Manchester United ne touchera que 300 000 livres sterling dans cette opération, soit environ 360 000 euros, au titre des indemnités de formation.

JJ Gabriel visite Valdebebas

JJ Gabriel se rapproche de plus en plus du Real Madrid, comme l'a montré sa nouvelle démarche ce mercredi.

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Selon « Marca », le footballeur anglais de 16 ans a visité ce mercredi les installations d'entraînement du club à Valdebebas, découvrant pour la première fois ce qui deviendra bientôt sa nouvelle maison.

Il ne reste plus au Real Madrid qu'à officialiser l'arrivée de JJ, après la résiliation par le joueur de son contrat avec Manchester United.

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JJ Gabriel fait ses adieux à Manchester United

Le jeune talent anglais JJ Gabriel a tranché sur son avenir à Manchester United en annonçant officiellement son départ du club, mardi, mettant ainsi fin à une aventure entamée lorsqu'il avait rejoint le centre de formation à l'âge de dix ans, alors que son transfert au Real Madrid se profile lors du prochain mercato hivernal.

Le milieu offensif de 16 ans a confirmé sa décision dans un message publié sur ses réseaux sociaux, dans lequel il a remercié Manchester United, les entraîneurs, ses coéquipiers et tous ceux qui l'ont aidé durant les années passées au club, sans révéler directement sa prochaine destination.

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Selon plusieurs sources, le Real Madrid est désormais la destination la plus probable du jeune joueur, après avoir devancé plusieurs grands clubs européens intéressés par son profil, au premier rang desquels le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, le club espagnol étant parvenu à un accord avec le joueur et ses représentants concernant son transfert.