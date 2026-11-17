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La jeune pépite anglaise JJ Gabriel a tranché sur son avenir à Manchester United en annonçant officiellement son départ du club ce mardi. Il met ainsi fin à une aventure entamée lorsqu'il avait rejoint l'académie du club à l'âge de 10 ans, alors que son transfert au Real Madrid se rapproche en vue du prochain mercato d'hiver.

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Le milieu offensif de 16 ans a confirmé sa décision dans un message publié sur ses réseaux sociaux, dans lequel il a remercié Manchester United, les entraîneurs, ses coéquipiers et tous ceux qui l'ont aidé durant les années passées au club, sans dévoiler directement sa prochaine destination.

Dans son message, Gabriel a écrit : « Je suis arrivé à Manchester United en 2020, à l'âge de 10 ans, avec de grands rêves. Ici, j'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. De mon but à Old Trafford au prix Jimmy Murphy, vous m'avez offert des moments que je chérirai toujours. »

Il a ajouté : « Alors que s'ouvre un nouveau chapitre de ma carrière, Manchester United fera toujours partie de mon histoire. Merci pour tout. » Un message qui acte la fin de sa relation avec le club anglais, après des mois de spéculations sur son avenir et sa volonté de partir.

Selon plusieurs sources, le Real Madrid est désormais la destination la plus probable pour le jeune joueur. Le club espagnol a pris de l'avance sur plusieurs grands clubs européens intéressés par son profil, à commencer par le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, puisqu'il a trouvé un accord avec le joueur et ses représentants pour son transfert.

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Gabriel devrait rejoindre le Real Madrid en janvier prochain et commencer son aventure avec la Castilla, qui évolue en troisième division espagnole. Une étape qui s'inscrit dans le plan du club visant à développer son talent et à le préparer progressivement pour l'équipe première, avec une voie clairement tracée pour intégrer l'effectif madrilène.

Gabriel avait demandé à quitter Manchester United en septembre dernier et ne s'entraîne plus avec le club depuis. Il estimait que ses chances d'obtenir davantage de temps de jeu avec l'équipe première étaient insuffisantes, bien qu'il ait été promu pour s'entraîner avec le groupe professionnel et qu'il soit apparu lors d'un match amical face à l'AC Milan pendant la préparation.

Le joueur est considéré comme l'un des plus grands espoirs de l'académie de Manchester United. Il a remporté la saison dernière le prix Jimmy Murphy, récompensant le meilleur jeune joueur du club, ainsi que le titre de meilleur joueur du championnat anglais des moins de 18 ans malgré son jeune âge, ce qui lui a valu d'attirer l'attention des plus grands clubs européens.