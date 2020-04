Jimenez : "J'aurais aimé en faire plus à l'Atletico Madrid"

L'international mexicain a passé un an dans la capitale espagnole avant de rejoindre Benfica.

La star des Wolves, Raul Jimenez, a admis qu'il regrettait son passage infructueux à l'Atletico Madrid. L'international mexicain a passé une seule saison avec la tenue du club espagnol, après être arrivé en provenance du Club America en 2014. Raul Jimenez n'a réussi à marquer qu'un seul but en 28 apparitions toutes compétitions confondues pour l'équipe de Diego Simeone alors qu'Antoine Griezmann et Fernando Torres avaient la préférence de l'entraîneur argentin dans le onze de départ.

Remplaçant, l'international mexicain a été contraint de voir si l'herbe était plus verte ailleurs afin de lancer sa carrière européenne et a connu la même mésaventure à , en étant barré par Kostas Mitroglou et Jonas, avant de rebondir et d'exploser à . Raul Jimenez l'a reconnu, il aurait souhaité avoir connu plus de succès dans la capitale espagnole, mais se dit satisfait de ce qu'il a accompli depuis à Wolverhampton.

"Je suis le joueur important aux Wolves"

"Je ne me sentais pas triste. Je pense que tous les changements ont été pour mon bien. J'aurais aimé en faire plus à l'Atletico Madrid. Je n'y suis resté qu'un an", a-t-il expliqué à Marca. "J'ai réalisé que le football était plus rapide, il a fallu travailler dur mais après tout ce que j'ai vécu, cela a fonctionné et maintenant je suis où je suis parce que je n'ai pas abandonné". Raul Jimenez a quitté l'Atletico pour rejoindre Benfica en 2015 et a eu plus de chances au , même s'il n'était pas un titulaire indiscutable.

L'international mexicain a marqué 31 fois en 120 matches alors que les Aigles ont remporté deux titres en championnat ainsi que la Coupe du Portugal et la portugaise. Après trois ans là-bas, il a été prêté aux Wolves et a fini par rejoindre le club anglais de manière permanente en 2019. Son bilan avec le club de a été encore meilleur, car ses 39 buts en 88 matches ont contribué à faire de lui un des chouchous des supporters au Stade Molineux.

Jimenez est fier d'être devenu un joueur essentiel pour l'équipe de Nuno Espirito Santo, qui le change de ses passages en et au Portugal : "J'aurais aimé être plus important à l'Atletico ou à Benfica, mais maintenant je suis le joueur important dont mes coéquipiers, le club et les fans ont besoin, et ce que j'ai fait est payant". Les Wolves sont actuellement sixièmes du classement de la Premier League et à seulement deux points de - rivaux pour une place en . Les hommes de Nuno Espirito Santos sont également en huitièmes de finale de la Ligue Europa.