Jihad Grisha, vice-président de la commission des arbitres de la Fédération égyptienne de football, a vivement critiqué l’arbitrage de la Coupe du monde 2026, estimant que les erreurs commises lors du tournoi n’étaient pas de simples défaillances, mais les qualifiant plutôt d’« intentionnelles », et affirmant que la sélection égyptienne avait été victime d’un « massacre arbitral » lors de son match contre l’Argentine en huitièmes de finale.

Dans un entretien accordé ce mercredi à la radio égyptienne Mega FM, il a estimé que les signes de cette crise étaient visibles dès le début de la compétition, citant notamment le cas de la star argentine Lionel Messi, qui aurait dû être expulsé lors du match contre l’Algérie en phase de groupes selon lui.

Il a ajouté : « Il y a des catastrophes arbitrales qui sont passées sous silence, et le monde entier a parlé des erreurs commises lors de cette édition de la Coupe du monde ; c’est pourquoi je comprends les protestations virulentes du staff technique de l’équipe d’Égypte après le match contre l’Argentine. »

L’ancien arbitre international a toutefois jugé l’annulation du but égyptien conforme aux règles et le penalty accordé à l’Argentine valable, mais il a souligné l’existence d’une faute non sifflée sur Mohamed Salah dans la surface en fin de match.

Il s’interroge : « Pourquoi le VAR n’a-t-il pas appelé l’arbitre pour revoir l’action ? Si l’incident s’était produit en dehors de la surface, une faute aurait été sifflée et le but annulé ; or, comme le ballon se trouvait à l’intérieur, le VAR est resté muet, et c’est là que le bât blesse. »

Des critères d’intervention manifestement erronés.

Dans le même ordre d’idées, il a critiqué le mécanisme de sélection des arbitres pour la Coupe du monde, affirmant que les nominations ne reposaient pas uniquement sur le niveau technique.

« De nombreuses ingérences entravent la désignation des arbitres au Mondial ; les critères techniques ne suffisent plus, il faut aussi le soutien des gouvernements, des fédérations et des ministères, et les choses se règlent en coulisses », a-t-il expliqué.

Il a par ailleurs souligné le bon niveau des arbitres égyptiens tout au long de la compétition, regrettant qu’ils n’aient officié que deux rencontres, ce qui ne reflète pas leur valeur. « Les critères de sélection des arbitres pour la Coupe du monde ne sont pas valables, et il n’est pas logique que les arbitres égyptiens n’arbitrent que deux matchs », a-t-il déclaré.

Il a conclu en estimant qu’aucune sanction ne devrait être prise contre le sélectionneur égyptien Hossam Hassan, malgré ses vives protestations après la rencontre face à l’Argentine, car, selon lui, « la FIFA et le monde entier savent que l’Égypte a subi une injustice arbitrale ».