Jhon Durán rejoint un grand club européen, avec une option d'achat fixée à 30 millions d'euros

Jhon Durán va rejoindre le Benfica pour la saison à venir. Le Colombien est prêté par Al-Nassr, qui, en raison de difficultés financières, a accepté une option d'achat fixée à « seulement » trente millions d'euros.

« C’est une immense joie d’être ici », a déclaré Durán à son arrivée à l’aéroport Humberto Delgado. « J’ai rejoint le plus grand club du Portugal. Je remercie Dieu. »

Âgé de 22 ans, l’attaquant s’était révélé à Aston Villa après avoir quitté le Chicago Fire début 2023, s’imposant rapidement comme l’un des talents les plus prometteurs de la planète.

Deux ans plus tard, il surprend en s’engageant avec Al-Nassr, qui déboursa 77 millions d’euros pour s’attacher ses services. Bonus compris, Durán, sous contrat jusqu’en 2030, perçoit plus de vingt millions d’euros par an.

À peine six mois après son arrivée en Arabie saoudite, il est prêté au F.C. Porto, qu’il quitte dès la mi-saison, avant de rejoindre le Zenit Saint-Pétersbourg pour le premier semestre de 2026.

Après avoir remporté le championnat russe, Al-Nassr prête à nouveau Durán, cette fois au Benfica. Le géant portugais pourra donc lever l’option d’achat de 30 millions d’euros à l’issue de la saison.

« Je suis quelqu’un qui aime vraiment gagner, donc je suis ici pour gagner. Il ne me reste plus qu’à faire connaissance avec mes coéquipiers. Je suis heureux d’être ici », explique Durán.

« Je connais parfaitement le Benfica. Je le suis depuis tout petit. » À Lisbonne, il retrouvera son compatriote Richard Ríos, qu’il considère comme « un bon ami ».

Déjà tout proche de signer chez les Aigles en janvier 2023, il avait finalement rejoint Villa après le veto de l’entraîneur Roger Schmidt, qui privilégiait Casper Tengstedt.

Avec l’arrivée de Durán, l’entraîneur Marco Silva, fraîchement recruté en provenance de Fulham, dispose désormais d’une option supplémentaire en attaque. L’international colombien entrera en concurrence avec Franjo Ivanovic et l’ex-star de l’Eredivisie Vangelis Pavlidis.